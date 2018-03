Aprilkurse am Unterkagererhof: Vom Blubbergarten bis zur Bienenwiege

AUBERG. Wesensgemäße Bienenhaltung will ebenso gelernt sein wie die Gemüse-Fermentation.

Die naturnahe Haltung von Bienen will gelernt sein. Bild: (colourbox)

Immer mehr Menschen merken, dass sie möglichst im Einklang mit der Natur leben wollen und ihrer Hände Werk dazu beitragen kann, dass es dieser wieder ein Stück besser geht. Zwei Aprilkurse am Unterkagererhof in Auberg tragen dazu bei: Beim Basiskurs "Wesensgemäße Bienenhaltung lernen die Teilnehmer die Grundlagen der naturnahen Bienenhaltung. Im Kurs werden nicht nur die fachlichen Grundlagen für eine wesensgemäße Bienenhaltung vermittelt, sondern auch der innere Zugang zum Bienenwesen. Wesensgemäß bedeutet, dass die Haltung und Pflege dem Wesen des Biens – so wird das Bienenvolk als ein unteilbarer Organismus genannt – so gut wie möglich gerecht wird. Dabei steht immer die natürliche und harmonische Entwicklung des Bienenvolkes im Mittelpunkt. Während es im ersten Teil um die Theorie geht, lernen die Teilnehmer im zweiten Teil die Bienenhaltung in der Praxis kennen. Auskunft und Anmeldung sind unter info@bienenschutzgarten.at oder 0 34 62 / 346 86 möglich. Der Theoriekurs findet am 14. und 15. April jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Die Praxistage beginnen im Juni.

Haltbar durch Fermentation

Der zweite Teil des Kursangebotes richtet sich an Menschen, die Gemüse durch fermentieren haltbar machen möchten. Milchsaure Fermentation ist eine alte und einfache Methode zur Haltbarmachung von Gemüsen. Schon vor längerer Zeit ist sie beinahe komplett aus den Haushalten verschwunden oder durch Einlegen von Gemüse in Essig ersetzt worden. Manch einer weiß noch, dass Sauerkraut und Salzgurken auf diese Art hergestellt werden. Ingrid Palmetshofer vom "Blubbergarten" zeigt, wie es geht und dass die Ergebnisse auch schmecken.

Sie vermittelt Basiswissen sowie Prinzipien und Methoden der Lakto-Fermentation. Im praktischen Teil wird gezeigt, wie sich verschiedene Gemüsearten in der eigenen Küche auf einfache Art und Weise ansetzen lassen, gereift und gelagert werden. Die ersten Fermentationssets gibt es gleich zum Mitnehmen. Diese sind in den Kurskosten von 140 Euro enthalten. Anmeldung unter 0664/ 46 41-941 oder unterkagererhof.koordinatorin@gmail.com

