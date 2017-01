Anpfiff zum Nachwuchscup

ROHRBACH-BERG. Der Intersport Hallenfußball Nachwuchscup startet morgen.

In der Rohrbacher Bezirkssporthalle geht es schon heute los. Bild: (Plechinger)

Anpfiff in der Rohrbacher Bezirkssporthalle: Morgen beginnen die Nachwuchskicker mit den Vorrundengruppen ihren Bandenzauber. In den vier Altersgruppen U10, U12, U14 und U16 kämpfen wieder zahlreiche Mannschaften um die Titel, die am großen Finaltag am 4. Februar 2017 vergeben werden.

Bereits heute eröffnen aber die Kleinsten das Fußballfest in der Bezirkssporthalle Rohrbach. Beim eigens ausgetragenen U8-Turnier spielen die Super-Minis auf verkürztem Feld.

Am ersten Spieltag kämpfen morgen die U16-Mannschaften um die vier Finaltickets. Am Sonntag folgen die Spiele der U10. In drei Gruppen peilen jeweils fünf Mannschaften den Gruppensieg und den damit verbunden Aufstieg in das Finale am 4. Februar an. Neben den Gruppensiegern schafft der beste Gruppenzweite ebenfalls den Sprung ins Finale.

Am Samstag, dem 21. Jänner, treten die U14-Mannschaften gegeneinander an. Der UFC PIENO Rohrbach-Berg tritt gleich mit zwei Mannschaften an und möchte natürlich den Titel wieder nach Rohrbach holen. Sicherlich starke Konkurrenten bei diesem Vorhaben werden die Mannschaften der Union St. Martin, dem SK Vorwärts Steyr und dem SV Freistadt.

Abgeschlossen werden die Vorrunden am Sonntag, 22. Jänner, mit den U12- Mannschaften. Nur die beiden Gruppensieger und die Gruppenzweiten schaffen den Einzug in das Finale.

Bereits am Freitag, 3. Februar, findet der traditionelle OÖNachrichten Ladies Soccer Cup statt. Die 11. Auflage des Damenturniers startet um 17.30 Uhr. Als Draufgabe findet nach dem Finalwochenende der heiß umkämpfte Schlägler Bier Ortscup statt. Mehr als 50 freiwillige Helfer tragen ebenso zum Gelingen des Turniers bei wie die verlässlichen Sponsoren – darunter auch wieder Neuburger und die Brauerei Schlägl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema