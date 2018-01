Ankauf neuer Weihnachtsbeleuchtung bringt Bürgermeisterin unter Druck

FREISTADT. Bürgermeisterin ließ LED-Leuchtkörper ohne Gemeinderatsbeschluss ankaufen. Damit setzte sie sich über geltende Gesetze hinweg, kritisieren SP und WIFF.

Die Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung im Dezember hat ein politisches Nachspiel. Stadtgemeinde Freistadt Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Weil sie die neue LED-Weihnachtsbeleuchtung im Wert von 30.000 Euro bestellt hat, ohne zuvor einen Beschluss des Gemeinderats einzuholen, steht Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) in der Kritik: Sowohl SPÖ-Vizebürgermeister Christian Gratzl als auch WIFF-Fraktionsobmann Rainer Widmann sehen darin einen klaren Gesetzesbruch.

Auf energiesparende LED-Technik wurde im zurückliegenden Advent die Christbaumbeleuchtung auf dem Hauptplatz sowie im Schlosshof umgestellt. Dass der Ankauf sehr kurzfristig und ohne erforderlichen Gemeinderatsbeschluss erfolgte, bringt nun Stadtchefin Paruta-Teufer den Vorwurf des Gesetzesbruchs ein. Der Ankauf sei tatsächlich vor dem Dezember-Gemeinderat erfolgt, räumt die Bürgermeisterin ein: „Wir hatten bei diesem Projekt enormen Zeitdruck. Die Kugeln waren ursprünglich für eine andere Gemeinde und wurden uns dann kurzfristig angeboten. Es musste eine schnelle Entscheidung getroffen werden“.

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Beleuchtung, aber die Vorgangsweise der Frau Bürgermeister ist einfach nicht zu tolerieren“, sagt SP-Vizebürgermeister Gratzl. Zudem sei es immer wieder der Fall, dass in Freistadt die Opposition erst rückwirkend über bedeutende Vorgänge informiert werde. „Die übrigen Parteien werden nicht oder erst im Nachhinein eingebunden. Das ist derzeit der Stil der Freistädter Volkspartei“, legte WIFF-Obmann Widmann gestern in einem Radio-Interview nach.

Sie habe in der Budgetklausur, in der alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen anwesend waren, sehr wohl über den anstehenden Kauf der Leuchtkörpfer gesprochen und auch die Kosten dafür offengelegt, rechtfertigt sich Paruta-Teufer: „Alle Parteien haben damals dezidiert Ja zu diesem Projekt gesagt. Dass sie mich nun im Nachhinein dennoch mit Vorwürfen konfrontieren, zeigt mir, dass es sich von Beginn an um ein abgekartetes Spiel gehandelt hat.“

Die Kosten für die Gemeinde seien durch Sponsorbeiträge in Höhe von 15.200 Euro übrigens deutlich niedriger ausgefallen: Der Nettoaufwand betrage 14.000 Euro.

