Angst vor Wölfen: 3484 Unterschriften gesammelt

FREISTADT. Mühlviertler Landwirte fordern mehr Engagement der Politik beim Wolfs-Management und warben bei einem runden Tisch in Liebenau um die Unterstützung von Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Landwirtschaftskammer-Rat Gerhard Fragner, Bezirksbauernkammerobmann Josef Mühlbachler sowie die Ortsbauernobleute Manfred Wimberger und Josef Mayrhofer überreichten 3848 Unterschriften an Bauernbund-Landesobmann Max Hiegelsberger. Bild: Bauernbund OÖ

„Die Wolfssichtungen sowie Nutztierrisse im Bezirk Freistadt nehmen massiv zu. Die Verunsicherung bei den Menschen ist groß“, berichtet Bezirksbauernkammer-Obmann Josef Mühlbachler von zahlreichen Gesprächen mit besorgten Bürgern und Bauern in den vergangenen Wochen. Vor allem die Bewohner entlegener Gehöfte in Waldnähe seien um ihre Kinder besorgt, so der oberste Bauernvertreter im Bezirk Freistadt.

Aus diesem Grund haben die Landwirte eine Unterschriftenaktion mit dem Titel „Wir haben Angst vor dem Wolf“ ins Leben gerufen. Diese Unterschriftenaktion ist bis Ende April gelaufen. 3484 Unterschriften kamen dabei zusammen. Diese wurden am Dienstag bei einem runden Tisch zum Thema „Wolf“ in Liebenau an Landesobmann, LR Max Hiegelsberger übergeben. „Der Wolf trifft in Oberösterreich auf eine Kulturlandschaft, keine Naturlandschaft. Er drängt die Bewirtschaftung in diesen ökologisch wertvollen, vielfältigen und ohnedies schwierig zu bewirtschaftenden Naturräumen zurück. Auch die Sicherheit des Menschen muss in diesem Zusammenhang oberste Priorität haben“, stellte sich Hiegelsberger hinter die Anliegen der Freistädter Bauernschaft.

Die rasche Entwicklung der Wolfspopulation in den Alpenländern führt zu immer größeren Konflikten zwischen Wolf und Nutztieren, aber auch zwischen Wolf und Mensch. Zuletzt hatte ein Zwischenfall in der sächsischen Lausitz, bei dem 42 Schafe trotz Elektro-Umzäunung ums Leben kamen, Schlagzeilen hervorgerufen. Auch Berichte aus mehreren Ländern kamen bei dem Treffen in Liebenau zur Sprache. Fazit: Wölfe verlieren zunehmend ihre natürliche Scheu vor den Menschen, dringen vereinzelt sogar in offene Ställe ein und kommen auch Wohnsiedlungen bedrohlich nahe.

Das Land Oberösterreich arbeite deshalb an nachhaltigen Konzepten zum Schutz der Weidetiere und dem Sicherheitsgefühl der Bürger, so Hiegelsberger. Der Runde Tisch Wolf, unter Einbindung aller Interessensgruppen, wurde bereits im Februar 2017 ins Leben gerufen. Auch in der Landesagrarreferenten-Konferenz wird intensiv am Thema Wolf gearbeitet.

Der Wolf hat keinen natürlichen Feind und wird sich daher stark vermehren. Daher solle die EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) so abgeändert werden, dass geregelte Entnahmen beziehungsweise im Ernstfall Abschüsse möglich werden. „Sonst werden die Land- und Tourismuswirtschaft schon sehr bald mit massiven Problemen zu kämpfen haben“, sagte Mühlbachler beim runden Tisch in Liebenau. Das Unbehagen in der Bevölkerung sei in den Gemeinden im Nordosten des Bezirks Freistadt nicht mehr von der Hand zu weisen. „Bezüglich der Änderung des Schutzstatus des Wolfs in der FFH-Richtlinie bleibt leider kein Spielraum für Alleingänge eines österreichischen Bundeslands. Darum arbeiten wir sowohl in Österreich und auch auf EU-Ebene aktiv an der Gestaltung der Schutzmaßnahmen vor Wölfen“, so Hiegelsberger zu Freistadts Bauernfunktionären.

Foto: „BBKO Josef Mühlbachler übergibt LO LR Max Hiegelsberger 3484 Unterschriften gegen den Wolf“ (vlnr: LKR Gerhard Fragner, BBKO Josef Mühlbachler, LO LR Max Hiegelsberger, OBO Manfred Wimberger, OBO Josef Mairhofer) (Bildquelle: Bauernbund)

