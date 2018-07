Angst und Wut in Weitersfelden: "Keiner bei uns hier braucht den Wolf"

WEITERSFELDEN. Unter den Bewohnern Weitersfeldens machen sich Verunsicherung und Angst breit.

Anni Aistleitner mit Tochter Margit Schatzeder und ihren Enkerln Emilia und Tamina im Dorf Wienau Bild: lebe

Eine handvoll Einfamilienhäuser, Bauernhöfe, frisch gemähte Wiesen und eine Kapelle – kaum etwas könnte die Idylle in der Siedlung Wienau trüben. Und doch geht bei den Bewohnern die Angst um, seit am Wochenende hier fünf Weideschafe einem oder mehreren Wölfen zum Opfer gefallen sind. Denn das Gehege, in dem sich die Schafe aufgehalten haben, grenzt direkt an die Siedlung an. "Wenn ich mir denke, dass gleich da drüben der Wolf über die Viecher hergefallen ist, bekomme ich Gänsehaut. Mir kann keiner erzählen, dass der Wolf nicht gefährlich ist, weil er angeblich eh so scheu ist. Der war direkt bei uns im Dorf. Ich habe seither wirklich Sorge, dass bald etwas Furchtbares passiert", sagt Anni Aistleitner.

Sorge um die Kinder geht um

Die Sorge gilt unter anderen ihren Enkelkindern Tamina (7) und Emilia (4), die mit ihren Fahrrädern durch das Dorf fahren: "Ein flaues Gefühl im Magen ist schon da. Bei allen im Dorf und ganz besonders jenen, die kleine Kinder haben. Eigentlich sind wir uns alle einig: Keiner bei uns hier braucht den Wolf."

Auch Anni Aistleitners Tochter Margit Schatzeder kann sich mit dem Gedanken, dass der Bezirk Freistadt offenbar Heimat eines oder mehrerer Wölfe geworden ist, so gar nicht anfreunden: "Wir haben als Kinder oft im Wald gespielt, Baumhäuser gebaut oder im Zelt übernachtet. Damit ist es jetzt leider vorbei. Drüben in Liebenau lassen sie die Kinder ja schon nicht einmal mehr alleine zum Schulbus gehen."

Mit ihrem Unbehagen gegenüber dem Wolf sind die beiden Frauen aus Wienau nicht alleine. Auch im Ort Weitersfelden haben die Bewohner mit der Wiederkehr des einst ausgerotteten Wildtieres keine Freude. "Ich fürchte mich generell vor Hunden – und einem Wolf will ich erst recht nicht begegnen. Daher gehe ich auch nicht mehr alleine in den Wald – nur noch in einer Gruppe", sagt die Handelsangestellte Bettina Lengauer. Auch ihrem dreijährigen Sohn will sie nicht mehr erlauben, zu nahe am Waldrand zu spielen.

In Weitersfelden und Liebenau mehren sich die Berichte von Wolfssichtungen. Fotos von Wolfsspuren und gerissenen Wildtieren machen per WhatsApp die Runde unter den Bewohnern. So auch bei Roland Moser. "Das ist ein Kalb, das kürzlich in Liebenau gerissen wurde – auch von einem Wolf", zeigt er auf eine Aufnahme von einem zerfleischten Rind.

Angesichts solcher Fotos habe auch er auf seinen Jogging-Runden ein mulmiges Gefühl: "Es ist irgendwie komisch. Alle paar hundert Meter drehe ich mich um, weil ich glaube, etwas Verdächtiges wahrgenommen zu haben." Der Alltag in Weitersfelden: Er hat sich gründlich verändert in den vergangenen Tagen.

"Der Wolf ist kein Kuscheltier, aber auch keine Bestie"

„Ängste und Sorgen müssen ernst genommen werden, aber mit Panikmache ist niemandem geholfen“, sagt WWF-Artenschutz-Experte Arno Aschauer als Reaktion auf die jüngst bekannt gewordenen Wolfsrisse in Ober- und Niederösterreich. Der Wolf sei kein Kuscheltier, aber auch keine Bestie. „Wölfe, die in freier Wildbahn aufgewachsen sind, sind dem Menschen nach allen vorliegenden Erkenntnissen nicht gefährlich.“ Wölfe seien klug, vorsichtig und weichen Menschen aus. In Deutschland habe sich in 20 Jahren kein einziger Unfall mit Wölfen ereignet. Im Gegensatz dazu beiße alle paar Minuten ein Hund einen Menschen. „Auch Kühe oder Wildschweine verletzen Wanderer.“

Für den unwahrscheinlichen Fall einer Wolfsbegegnung sollte man vor allem Ruhe bewahren. Normalerweise tritt ein Wolf, der entdeckt wird, schnell und leise die Flucht an. Um dennoch das Risiko von Unfällen zu minimieren, sollten einige Verhaltensweisen beherzigt werden, die genauso für den Umgang mit Wildschwein oder Fuchs gelten. Aschauer: „Das heißt, Wölfen nicht nachlaufen, Wölfe nicht anfüttern und keinesfalls deren Wurfhöhlen aufsuchen.“

