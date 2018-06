Am Schwemmkanal schwimmen wieder die Holzscheiter

ULRICHSBERG/SCHÖNEBEN. Bei der Rotbachschleuse in Sonnenwald in Schöneben findet am Sonntag, dem 10. Juni, wieder eine historische Vorführung der Holzschwemme am Schwarzenbergischen Schwemmkanal statt.

Historische Schwemme Bild: TVB

Damit startet im Böhmerwald wieder die Schwemmsaison.

Früher wurde das Holz aus dem Böhmerwald auf eine lange Reise geschickt, damit es die Wiener in ihren Wohnungen schön warm hatten. Im Winter beförderte man die Scheiter auf großen, schweren Schlitten zum Schwarzenbergischen Schwemmkanal, auf dem Sie dann bis zur großen Mühl und weiter zur Donau geschwemmt wurden. Dort trocknete das Holz, bevor es auf Flöße verladen und weiter in die Reichshauptstadt transportiert wurde.

Geniale Ingenieursleistung

1774 legte der Forstingenieur Josef Rosenauer seinem Auftraggeber Fürst Schwarzenberg einen genialen Plan vor. Rosenauer hatte die Idee, Holzressourcen, die im Böhmerwald im Überfluss vorhanden waren, nach Wien zu befördern. Ein kühnes Vorhaben, das nur unter Einsatz fortschrittlichen bautechnischen Wissens verwirklicht werden konnte. Die Pioniertat bestand in der Überwindung der kontinentalen Wasserscheide (790 m) zwischen Donau und Moldau. Während der "Goldenen Zeit der Schwemme" wurden acht Millionen Raummeter Holz gedriftet. In der heutigen Zeit ist das Programm am Schwemmkanal, bei dem die kulturelle Verbundenheit der tschechischen und österreichischen Bevölkerung deutlich wird, ein Anziehungspunkt für viele interessierte Besucher. So findet eben auch am Sonntag um 14.30 Uhr die traditionelle Schauschwemme statt. Auskunft beim Tourismusverband Böhmerwald: 05 7890 100.

