Am Aschermittwoch gab’s für Prinzessinnen nichts zu feiern

PERG. Nach Heimniederlage gegen Linz-Steg stehen Prinz Volleys mit dem Rücken zur Wand

Andrea Duvnjak (Askö Linz Steg) im Netz-Duell mit Eva Marko (Prinz Brunnenbau Volleys). Bild: Günther Iby

Einen hochklassigen Schlagabtausch lieferten sich die Prinz Brunnenbau Volleys und Askö Linz-Steg am Mittwochabend in der Perger Donauwell-Arena. Knapp zwei Stunden dauerte das erste Viertelfinale in der Austrian Volley League Women, ehe die Gäste aus Linz mit 3:1 als Siegerinnen aus der Halle gingen.

"Das war ein wirklich hohes Niveau heute. Ein Spiel auf Augenhöhe, genauso wie es zu erwarten war. In dieser Saison kann jedes Team noch Meister werden", kommentierte Linz-Trainer Roland Schwab das Playoff-Duell. Seine Mannschaft startete gut in die Partie und sicherte sich im ersten Durchgang gleich acht Satzbälle. Bereits den ersten nützen die Linzerinnen, um in Führung zu gehen.

Doch die Perger Prinzessinnen steckten nicht auf und kämpfen sich in das Spiel zurück. Sie gewannen den zweiten Satz mit 25:21. „Eine tolle kämpferische Leistung von beiden Mannschaften. Es war ein dramatischer Playoff-Auftakt und typisch für eine solche Serie mit vielen Hochs und Tiefs auf beiden Seiten", sagt Pergs Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova.

Vorentscheidung im dritten Satz

Zum Knackpunkt der Begegnung wurde der dritte Satz. Die Pergerinnen glichen hier zweimal einen Vorsprung der Linzerinnen aus, doch beim Stand von 22:22 konnten die Linzerinnen im entscheidenden Moment zulegen. Mit drei Punkten in Folge gewannen sie den Satz und die Oberhand im Duell. Im vierten Satz machte Linz-Steg mit 25:19 den Sack endgültig zu.

„Steg hat uns mit starken Services extrem unter Druck gesetzt. Dadurch konnten wir kein gutes Sideout aufbauen. Wir wissen welche Möglichkeiten und Chancen wir gegen Linz haben. Die müssen wir jetzt am Wochenende besser nutzen", berichtet Zuzana Pecha-Tlstovicova.

Bereits am Samstag (18.30 Uhr, BG/BRG Urfahr) folgt das zweite Spiel im Viertelfinale. Wollen die Pergerinnen im Rennen um den Halbfinaleeinzug ihre Chancen wahren, muss ein Sieg her. "Wir haben viele Fehler gemacht. Wenn wir am Samstag unsere Annahme verbessern, wird es ein hartes Stück Arbeit für Linz", gibt sich Zuzana Pecha-Tlstovicova noch nicht geschlagen.

