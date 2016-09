Alternative zur Mindestsicherung: Perg bietet Flüchtlingen "Hilfe zur Arbeit" an

MAUTHAUSEN. Bezirk Perg: Projekt erleichtert anerkannten Flüchtlingen Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Koka Bashir (SENIORium Grein), Manuela Payreder (Leiterin SENIORium Grein), BH Werner Kreisl, LRin Birgit Gerstorfer, Monika Ziebermayr (Leiterin SENIORium Mauthausen), Mohammad Amer (SENIORium Mauthausen) Bild: Land OÖ/Linschinger

Ein positiver Asylbescheid ist die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt. Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer. Der Sozialhilfeverband Perg startete deshalb mit dem Land OÖ und Perger Gemeinden das Projekt "Hilfe zur Arbeit". "Es soll anerkannten Flüchtlingen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern", sagt der Bezirkshauptmann und Sozialverband-Obmann, Werner Kreisl.

Alternativ zur Mindestsicherung können die Asylberechtigten ein Jahr lang in Altenheimen, gemeinnützigen Organisationen, Gemeinden oder Privatbetrieben Berufserfahrungen sammeln. Sie sind 20 bis 25 Wochenstunden im Dienst und erhalten pro Monat zirka 900 Euro. Das entspricht etwa der Höhe der Mindestsicherung.

Positive Erfahrungen

Koka Bashir und Mohammad Amer nutzen das Angebot des Projektes "Hilfe zur Arbeit". Die beiden Syrer sind vor zwei Jahren nach Österreich gekommen. Heute arbeiten sie in den Altenheimen Mauthausen und Grein als Haustechniker. "Herr Koka hat sich im Laufe der vergangenen drei Monate sehr gut in unserem Team integriert, und es sind bereits sehr gute sprachliche Fortschritte zu erkennen", sagt Manuela Payr-eder, die das SENIORium in Grein leitet. Auch die Mauthausener Heimleiterin, Monika Ziebermayr, ist von dem Projekt überzeugt. "Dadurch kommen die Flüchtlinge in Berührung mit anderen Menschen." Wie von den Initiatoren erhofft, lief das Pilotprojekt gut an: Es sollte die Asylberechtigten in den Perger Gemeinden stärker integrieren, ihre Deutschkenntnisse verbessern und ihnen den Berufseinstieg ermöglichen.

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP), die das Projekt unterstützt, beschreibt es als eine "echte Win-win-Lösung" und eine "gelungene Alternative zu 1-Euro-Jobs". Für 25 Wochenstunden belaufen sich die Kosten der einjährigen Beschäftigung auf 18.400 Euro, die zu 60 Prozent das Land OÖ und zu 40 Prozent der Sozialhilfeverband und die Gemeinden tragen. Die Mindestsicherung kostet jährlich 12.100 Euro pro Bezieher. "Im ersten Jahr entstehen Mehrkosten durch die Lohnnebenkosten. Langfristig gesehen, wird sich das Projekt rechnen", sagt der Perger Bezirkshauptmann.

Laut Kreisl haben aktuell 452 Personen im Bezirk Anspruch auf Mindestsicherung, 69 von ihnen sind anerkannte Flüchtlinge. Bisher nehmen neben Koka und Mohammad zwei weitere Personen an dem Projekt teil: Ein Flüchtling und eine Österreicherin. Es sei geplant, "Hilfe zur Arbeit" auf andere Bezirke auszuweiten.

