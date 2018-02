Alternative Energien halten heuer Einzug auf der Strudengauer Messe

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Elektromobile, Drohnen und Energiespeicher bilden einen neuen Schwerpunkt der Traditionsmesse im Strudengau.

Die alljährliche Strudengauer Messe in Waldhausen wird heuer bereits zum 43. Mal in Folge ausgetragen. Foto: Strudengauer Messe Bild: Foto: Strudengauer Messe

Die Strudengauer Messe wird heuer im Zeichen alternativer Energie, Elektromobilität, Energieeffizienz, smarte Technologie und Digitalisierung stehen. Wobei der Zugang sehr genau auf den Messestandort zugeschnitten wird. So soll vor allem darauf geachtet werden, welche dieser Technologien im ländlichen Raum möglich ist und was bereits wo und wie verwendet wird.

Ein Beispiel: Rehkitze können mit der Hilfe von Drohnen vor dem Mähen gesucht und ausgetragen werden. Das ist mit moderner Technologie heute ebenso möglich, wie die Steuerung von Heizung oder Jalousien im Eigenheim via Smartphone-App. „Reichen die Batterien eines Elektroautos, um damit vom ländlichen Raum in die Arbeit zu fahren? Solche Fragen sind genau die Themen, die wir heuer gezielt aufgreifen wollen. Unsere Aussteller werden sich jedenfalls diesem Themenbereich verstärkt widmen“, sagt Sonja Aigner, Geschäftsführerin der Strudengauer Messe.

Mehrere Aussteller werden demnach ihr Know-How mit den Besuchern der Strudengauer Messe teilen. Erstmals sind auch Vorträge rund um den Themenbereich alternative Energienutzung geplant. Damit es aber nicht allein bei der Theorie bleibt, sollen auch entsprechende Fahrzeuge auf dem Messegelände präsentiert werden, so Aigner: „Wir werden versuchen, dass unsere Messebesucher Elektroautos, Elektrofahrräder und smarte Technologien vor Ort testen und ausprobieren können.“

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird neben der Nachhaltigkeit auch der Regionalität große Bedeutung bei der Messegestaltung eingeräumt. Einrichtungen wie das Marktplatzl für Waldhausener Gewerbebetriebe haben sich nicht umsonst zu den beliebtesten Messe-Treffpunkten entwickelt. Deshalb werden die Produkte und Dienstleistungen der regionalen Wirtschaft auch heuer besonders in das Rampenlicht gestellt. „Wir laden Unternehmen schon jetzt ein, sich ihren Stand bei der Gewerbeausstellung am 25. und 26. August zu sichern. Dazu haben wir unter anderem einen Frühbucherbonus von 10 Prozent im Angebot, der noch bis 31. März Gültigkeit hat“, sagt Sonja Aigner.

Nähere Information auf www.strudengauermesse.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema