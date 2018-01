Alpenverein Zwettl geht neue Wege

Mit einem Personal-Flyer geht die 1000 Mitglieder umfassende Alpenverein-Sektion Rodlland an die Öffentlichkeit.

Das Team des Alpenvereins will sich verstärken. Foto: Alpenverein Zwettl Bild: Foto: Alpenverein Zwettl

Ein Job-Inserat, wie man es für die Besetzung leitender Positionen in prominenten Unternehmen kennt, macht derzeit in Zwettl die Runde. Absender: Der Zwettler Alpenverein, Sektion Rodlland, mit seiner Ortsgruppe in Hellmonsödt. Der Verein steht derzeit nämlich vor einer Neubesetzung seines Vorstands und stellt dabei nicht – wie sonst in solchen Fällen üblich – die Aufgaben in den Vordergrund, die ein neues Führungsmitglied übernehmen sollte.

„Wir möchten naturbegeisterte Menschen einladen, mit ihren Interessen und Ideen bei uns anzudocken. Wir sind überzeugt, dass wir ein großartiges Angebot abdecken können, in dem für jeden etwas dabei ist“, sagt Rainer Lenzenweger, einer der Initiatoren der Mitarbeiter-Suche. Immerhin sei die Sektion Rodlland mit mehr als 1000 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein in der Gemeinde und zugleich auch größter Anbieter von naturbezogenen Sport- und Freizeitangeboten in der Region. Mit Veranstaltungen,Leihmaterialien und Gemeinschaft biete man ein interessantes Angebot für aktive Menschen. Das habe man in dem genannten Flyer zusammengefasst.

