Alois Höller hofft bei 800-Kilometer "Osterausflug" auf Punkte

Nicht Eier, sondern Punkte will Rallycrosser Alois Höller in Ungarn finden

Alois Höller will Punkte holen. Bild: Freistätter

GÖTZENDORF. Ein „Osterausflug“ der besonderen Art steht Rallycrosser Alois Höller am Wochenende ins Haus: Der Mühlviertler hofft beim FIA-Zone-Lauf im ungarischen Maria Pocs auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison.

Nach dem Totalausfall beim Saisonauftakt auf dem Slovakiaring möchte der Ford-Focus-Pilot erstmals im Jahr 2017 so richtig anschreiben. „Wir haben das defekte Differential getauscht und hoffen, dass diesmal alles hält“, sagt Höller zur Ausgangslage für das Rennen in Ungarn. Dort bekommt er es vor allem mit internationalen Gegnern zu tun: Die ungarische Elite ist ebenso vollständig am Start wie Top-Piloten aus Tschechien und der Slowakei.

Bevor er mit diesen um den Sieg kämpfen kann, müssen der Mühlviertler und sein Team dabei auch noch das „Rennen“ durch den Osterverkehr absolvieren. Maria Pocs liegt nämlich an der ungarisch-rumänischen Grenze – und damit wartet auf die Truppe aus dem Bezirk Rohrbach eine Anreise von nicht weniger als 800 km im dichten Reiseverkehr.

