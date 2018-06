Alois Höller fuhr der Konkurrenz um die Ohren

GREINBACH. Rallyecross-Urgestein feierte einen "Kantersieg".

In Greinbach fuhr Alois Höller ungefährdet zum Sieg. Bild: Gruber

Zum alten Eisen gehört Alois Höller noch lange nicht. Denn mit eben diesem – gemeint ist der in die Jahre gekommene Ford Focus – holte der Altmeister des Rallyecross-Sports im steirischen Greinbach so etwas wie einen "Kantersieg". Der Götzendorfer druckte der Konkurrenz den Stempel auf und holte einen nie gefährdeten Sieg. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass im Rallyecross-Zirkus immer noch mit dem beherzten Motorsportler aus dem Oberen Mühlviertel zu rechnen ist.

Bestzeit in allen Läufen

Deutlicher geht’s nicht mehr: Schnellster in allen drei Vorläufen – und dann ein überlegener Start-Ziel-Sieg im entscheidenden Finale um den Tagessieg. In diesem nahm er dem Zweitplatzierten Christoph Holzner (Mitsubishi Evo 6) nicht nur mehr als sieben Sekunden ab, sondern markierte quasi zum Drüberstreuen auch noch die schnellste Runde des Tages.

"Heute hat alles gepasst – ich hatte die Gegner jederzeit im Griff. Das Auto ist super gelaufen, bis auf eine defekte Servolenkung im zweiten freien Training hatten wir keine gröberen Probleme", freute sich Höller über den Sieg und den damit verbundenen kräftigen Punktezuwachs in der österreichischen Staatsmeisterschaft. In dieser ist er trotz des Totalausfalls im Auftaktrennen in Melk als aktuell Dritter jetzt wieder chancenreich mit dabei.

