Ahorn und Helfenberg fusionieren und machen nun auch Afiesl ein Angebot

AFIESL, AHORN, HELFENBERG, SANKT STEFAN. Fusionskarussell: Ahorn und Helfenberg planen per 1. Jänner 2019 zu fusionieren und können sich gut vorstellen, große Teile von Afiesl in die neue Gemeinde aufzunehmen.

Auf die Afiesler Gemeindebürger kommt eine schwierige Entscheidung zu. Bild: (hp)

Eine auf den ersten Blick harmlos wirkende Postwurfsendung in den Gemeinden Afiesl, Ahorn und Helfenberg birgt, gelinde gesagt, pikante Details für die laufenden Fusionsprozesse rund um Helfenberg und Ahorn. Vor allem der Gemeinde St. Stefan haben die Unterzeichner damit wohl eher einen Bärendienst erwiesen, zumal die Unterzeichner vorschlagen, die Pfarrgrenzen zur Teilung Afiesls heranzuziehen. Dies würde bedeuten, dass nicht nur der Afiesler Ortsteil "Waldhäuser" nach Helfenberg/Ahorn kommen soll, sondern fast das gesamte Gemeindegebiet – der "Rest" solle wie bisher angedacht zu St. Stefan kommen. Unterzeichnet ist das "Infoschreiben" übrigens von Ahorns Bürgermeister Josef Hintenberger, seinem Vize Josef Stumptner (beide VP), Gemeindevorständin Ulrike Wall (FP) und Gemeinderat Franz Lepschy (SP) und den Helfenberger Amtskollegen Bürgermeister Stefan Hölzl und Vize Wilhelm Hofbauer (beide VP) und den Gemeinderäten Gerhard Kiesl (SP) und Christian Enzenhofer (FP). Auch Pfarrer Engelbert Kobler gab seinen "Sanktus" dazu.

Nach einer langatmigen Einleitung, in der erklärt wird, dass in Zukunft Zusammenarbeit wichtig wird und eine Gemeindefusion mit komplexen Sachfragen einhergeht, kommen die Schreiber zum Knackpunkt.

Pfarrgrenzen berücksichtigen

"Wir spüren, dass einige Bereiche (Afiesls Anm. ) sich eher bei Helfenberg/Ahorn sehen, weshalb wir es begrüßen, den Menschen bzw. den einzelnen Dörfern entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben und ihren Wunsch nach der jeweiligen Zugehörigkeit zu respektieren. Mit einer Einbindung in die Gemeinden Helfenberg und Ahorn kann auch ein möglicher, in ferner Zukunft liegender Zwangsanschluss zu größeren Einheiten hintangehalten werden. Sich bei der Teilung Afiesls nach den Pfarrgrenzen zu orientieren, würde die ideale Lösung überhaupt sein", heißt es. Alle Afiesler Gemeindebürger seien eingeladen, sich in den Fusionsprozess einzubinden und sich bei einer der unterzeichnenden Personen zu melden.

"Kein Kommentar"

Ganz und gar nicht gut angekommen ist der Postwurf dem Vernehmen nach in der Gemeinde St. Stefan, zumal man mit dem Schreiben überrascht wurde. "Kein Kommentar" hieß es auf Anfrage bei den Verantwortungsträgern in Afiesl und St. Stefan.

"Es ist ein Angebot an Afiesl"

Eine, die stets für eine "große Lösung" eingetreten ist, ist FP-Landtagsabgeordnete Ulrike Wall aus Ahorn. Sie will das Schreiben als Information und Angebot verstanden wissen: "Nachdem sich in Ahorn und Helfenberg ein Team rund um Bürgermeister Hintenberger gefunden hat, welches die Fusion nun aktiv angeht, war es uns wichtig, dass wir auch Afiesl informieren, bevor die Bürger Anfang des Jahres über die Fusion entscheiden müssen. Wir wollten den Afieslern einfach sagen, dass sie auch in Helfenberg/Ahorn willkommen sind. Die Entscheidung bleibt freilich bei den Afieslern selbst", sagt sie. Keinesfalls wolle man einen Gebietsanspruch auf größere Teile Afiesls erheben.

3 Fragen an Gerlinde Stöbich, Fusions-Koordinatorin

Gerlinde Stöbich begleitete schon in Aigen-Schlägl und Rohrbach-Berg erfolgreich die Gemeindefusionen. Auch in den Gemeinden Afiesl und St. Stefan ist sie involviert. Die OÖN fragten nach, wie sie die Lage in Afiesl beurteilt.

Wie ist die Stimmung bei den Entscheidungsträgern in Afiesl?

Wir sind auf einem sehr guten Weg und im Gemeinderat sind alle an einer zukunftsfähigen Lösung interessiert.

Wie werden die Bürger in den Fusionsprozess eingebunden?

Es gibt im Jänner ein Abstimmungsgespräch zwischen den Gemeinden. Danach gibt es vier Informationsabende, an denen wir den Sachverhalt sachlich präsentieren. Dort werden auch alle offenen Fragen geklärt.

Neben sachlichen Informationen geistern aber auch viele Gerüchte herum.

Gerade deswegen sind alle interessierten Bürger eingeladen, die Informationsabende zu besuchen. Dort gibt es Informationen aus erster Hand. Wir möchten gute Lösungen vor allem für die Bürgerinnen und Bürger erreichen, so wie wir das schon in Aigen-Schlägl und Rohrbach-Berg geschafft haben.

