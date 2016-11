Affenzeller verweigert das Ehrenzeichen des Landes

FREISTADT. Das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich wird am 19. Dezember in Linz an mehrere verdiente Personen vergeben.

Hans Affenzeller will nicht vom Land geehrt werden. Bild: Weihbold

Unter den Geehrten hätte auch der Freistädter Hans Affenzeller sein sollen. Doch der ehemalige Landtagsabgeordnete und Sozialsprecher der SPÖ im Landtag wird diese Ehrung nicht entgegennehmen. Und zwar aus Protest gegen "soziale Grausamkeiten" der schwarz-blauen Landesregierung, wie Affenzeller gestern in einem offenen Brief an Landeshauptmann Josef Pühringer mitteilte.

Gesellschaftliche Werte in Gefahr

"Ich habe mich in meiner politischen Karriere immer für soziale Gerechtigkeit und für den sozialen Frieden in unserem Land stark gemacht", so der langjährige Freistädter SP-Bezirksparteichef. Eben diese Werte sehe er durch die Politik der derzeitigen Landhaus-Koalition akut in Gefahr. Als Beispiele nennt Affenzeller die Kürzungen bei der Mindestsicherung, die vor allem Familien mit mehreren Kindern in die Armut treibe. Dass sozialen Organisationen wie der Volkshilfe oder der Caritas unterstellt werde, sie würden nicht sorgfältig wirtschaften und verschwenderisch mit Steuergeld umgehen, schlage ebenfalls in diese Kerbe. Auch die Vermietung öffentlicher Repräsentationsräume für Kongresse rechtsextremer Gruppen habe ihn dazu bewogen, die vorgeschlagene Ehrung abzulehnen: "So eine Entwicklung macht mir Angst. Solange Menschen im Namen des Landes Oberösterreich Rechte verweigert werden, kann ich das mir zugedachte Ehrenzeichen nicht annehmen." Mit seiner Weigerung will Affenzeller die Landesspitze anregen, "gerade in der Weihnachtszeit über die angesprochenen Themen ernsthaft nachzudenken".

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (25068) · 25.11.2016 01:09 Uhr von jago· 25.11.2016 01:09 Uhr Ist der Herr Abgeordnete im Landtag einmal mit sowas aufgefallen? Notfalls auch in einer scharfen Debatte gegen SPÖ-Regierungsmitglieder? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema