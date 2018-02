Ärzte, City-Bus, Skilift-Betrieb: Auf das neue Stadtrat-Team wartet viel Arbeit

FREISTADT. Dietmar Weinzinger (VP) wird neuer Sozialstadtrat. Ulrich Eder übernimmt Klubführung

Neuer VP-Klubobmann Ulrich Eder, Elisabeth Paruta-Teufer, Sozialstadtrat Dietmar Weinzinger. Bild: OÖVP Freistadt

Der plötzliche Tod des Freistädter Sozialstadtrates Andreas Schuh (VP) kurz vor Weihnachten zwang Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer dazu, ihr Team umzubilden: Nachfolger im Sozialressort wird der bisherige Fraktionsführer im Gemeinderat, Dietmar Weinzinger. An seine Stelle rückt sein bisheriger Stellvertreter Ulrich Eder nach. Weinzinger ist hauptberuflich Verkaufsleiter beim erfolgreichen Mühlviertler Teleskop-Produzenten ASA-Astrosysteme. Eder ist als Bezirksgeschäftsführer der ÖVP-Linz Land tätig.

Brennpunkt Hausärzte

Die Präsentation dieser Personalrochade nahm Paruta-Teufer gestern zum Anlass, einen Einblick in aktuelle Herausforderungen in der Bezirkshauptstadt zu geben. Dazu zählt zweifelsohne der Engpass in der medizinischen Betreuung, der mit der Pensionierung von Hausarzt Gerhard Doppler entstanden ist. "Mehr als ein Entgegenkommen bei der Miete für eine Praxis können wir als Stadtgemeinde nicht anbieten", sprach sie die prekäre Situation an.

Obwohl viele von Dopplers Patienten nicht wüssten, woher sie die Rezepte für ihre dringend benötigten Medikamente bekämen, liege der Ball bei der Gebietskrankenkasse. "Dass die Menschen nun nach Lasberg, Sandl oder sonst wohin auspendeln müssen, um medizinisch versorgt zu werden, ist sicher nicht der optimale Standard einer Bezirkshauptstadt", so die Bürgermeisterin.

Bedenken hinsichtlich der Einstellung des City-Busses im Sommer, der eine wichtige Verbindung zwischen der Stadt und dem Krankenhaus herstellt, räumt Paruta-Teufer hingegen aus: Eine Arbeitsgruppe werde alle Informationen rund um ein mögliches Nachfolge-projekt zusammenfassen. Ab August – dann endet die Landesförderung – wolle man mit einem Taxi-Modell den Bürgern weiterhin einen "öffentlichen Verkehr" ermöglichen. "Der bisherige Citybus kostete 200.000 Euro im Jahr, brachte aber bei 80 Prozent Leerfahrten nur 20.000 Euro ein. Ohne die wegfallende Landesförderung geht das so nicht mehr. Wir arbeiten an einem Modell, wie vor allem Schüler und Senioren auch in Zukunft preisgünstig in Freistadt von A nach B kommen."

Zur in Freistadt derzeit viel diskutierten Zukunft des Skilifts betonte Paruta-Teufer, dass man für heuer bereits 4000 Euro als Beitrag für ein neues Zahlungssystem veranschlagt habe. Alle weiteren Kosten habe der Verein selbst zu tragen. Es gebe keine weiteren regelmäßigen Fördergelder. Entscheidend sei der großartige Einsatz der Ehrenamtlichen beim Liftbetrieb. Gäbe es mehrere solcher Initiativen, könnten die Freistädter auch wieder eislaufen, kommentierte Paruta das erst diese Woche wieder thematisierte Eislaufplatz-Projekt der Bürgerliste WIFF. Der Stadtgemeinde seien diesbezüglich finanziell die Hände gebunden.

