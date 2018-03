82-Jährige hilflos unter Scheibtruhe eingeklemmt

SANKT LEONHARD. Hauskrankenpflegerin schlug Alarm, als sie ihre betagte Patientin nicht zuhause antraf.

Eine Nacht im Freien verbringen musste gestern eine 82-jährige Frau in Sankt Leonhard bei Freistadt. Sie war in steilem Gelände hinter ihrem Haus unter einer Scheibtruhe so unglücklich eingeklemmt, dass sie sich nicht selbst befreien konnte.

Ihre Hauskrankenpflegerin schlug am Vormittag Alarm und verständigte die Polizei. Die 39-Jährige hatte ihre Patientin nicht zuhause angetroffen, die Haustür stand aber offen. Als die Polizisten eintrafen, durchsuchten sie das Haus, weil sie einen Unfall befürchteten. Dabei riefen sie laut den Namen der Pensionistin. Als die Beamten und die Pflegerin im Stall waren, hörten sie die betagte Dame plötzlich um Hilfe rufen. Nach kurzer Suche fanden die Polizisten die 82-Jährige in dem steilen Waldstück. Die Pensionistin gab an, bereits die ganze Nacht in der misslichen Lage verbracht zu haben. Laut Polizei hätte sich die Verunglückte unmöglich alleine befreien können.

Die Rettung der Frau gestaltete sich schwierig, konnte jedoch von den beiden Polizisten und der Hauskrankenpflegerin bewältigt werden. Die 82-Jährige wurde vom Roten Kreuz versorgt und danach in das Landeskrankenhaus Freistadt eingeliefert.

