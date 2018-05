80 Armbrust-Schützen bei Länderkampf in Perg

Team aus Niederbayern sicherte sich bei zweitägigem Wettkampf im Mühlviertel den ausgeschriebenen Wanderpokal.

Fünf Bundesländer aus Österreich und Deutschland hatten ihre besten Armbrustschützen nach Perg entsandt. Bild: SV Perg

PERG. Anlässlich des 350-Jahr-Jubiläums des Schützenvereins Perg hat Oberösterreichs Landessportleiter Stefan Ehrentraut mit seinem Team einen „Fünf-Länderkampf“ in seiner Heimatstadt organisiert. Mit 80 Teilnehmern aus Oberösterreich, Niederösterreich, Niederbayern, München und aus der Oberpfalz war dieser Wettkampf heuer der zweitgrößte internationale Bewerb in der Disziplin Match Armbrust. Zwei Tage lang gaben die Teilnehmer aus Österreich und Deutschland auf der Perger Schützenanlage ihr Bestes. Bei der Siegerehrung im Gashaus Gartner konnte die Equipe aus Niederbayern den Wanderpokal für die beste Mannschaftsleistung in Empfang nehmen. Großes Lob für die Veranstalter gab es vom anwesenden Vizepräsidenten der Internationalen Armbrust Union, Harald Lugmayr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema