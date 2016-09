40 Jahre Bad Zell: Eine bescheidene Gemeinde blühte zum noblen Kurort auf

BAD ZELL. Jubiläumsfest: Im Jahr 1976 wurde die Gemeinde "Zell bei Zellhof" in Bad Zell umbenannt.

Hans Hinterreiter (TV Bad Zell): "Die Kurgäste schätzen Bad Zell wegen seiner wunderschönen Landschaft und der Freundlichkeit der Einheimischen." Bild: TV Bad Zell

Ein großes Jubiläumsfest feiert der Kurort Bad Zell am Wochenende: 40 Jahre ist es her, als die Gemeinde "Zell bei Zellhof" in Bad Zell umgetauft wurde. Vor zehn Jahren wurde mit der Eröffnung des Kurhotels Lebensquell ein weiterer Meilenstein gesetzt.

"Vor 40 Jahren war Bad Zell eine gewöhnliche Mühlviertler Gemeinde, die landwirtschaftlich geprägt ist", sagt Hans Hinterreiter vom Tourismusverband Bad Zell. Doch seit Anfang der 1970er Jahre eine Heilquelle in der Gemeinde gefunden wurde, hat sie sich zu einem bekannten Kurort gemausert. Wirtschaftlich und kulturell ging es steil bergauf. Mit dem Hotel Lebensquell seien zum Beispiel 200 Arbeitsplätze geschaffen worden. Seit der "Geburt" des Kurortes seien zeitgleich Vereine wie das Volksbildungswerk, die Goldhaubengruppe oder der Chor entstanden. Auch in sozialer Hinsicht lobt Hans Hinterreiter die Gemeinde: "Die Gäste schätzen Bad Zell in erster Linie wegen der Freundlichkeit der Einheimischen. Sie sind sehr offen."

Ihr Kurangebot zeichnet die Mühlviertler Gemeinde aus. Das 40-jährige Jubiläum wird daher am ersten Oktoberwochenende gebührend gefeiert: Die Feier startet am Donnerstag mit einem italienischen Markt, der bis Sonntag Spezialitäten aus dem Süden anbietet. Am Freitag, 30. September, beginnt um 19 Uhr der große Festakt im Hotel Lebensquell. Der international bekannte oberösterreichische Philosoph Clemens Sedmak wird eine Rede zum Thema "Das menschliche Leben findet überwiegend fern von heißen Bädern statt – Geburstagsgedanken über Lebensquellen" halten. Auch Landeshauptmann Josef Pühringer (VP), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP), Landesrat Michael Strugl (VP) oder OÖ-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer werden am Freitag dabei sein. Im Anschluss steht ein Oktoberfest mit den Musikern von "Brass Zell" auf dem Programm.

Mit dem Mühlviertler Familien-Ensemble "Leinöl" geht es am Samstag weiter. "Für die Festbesucher gibt es ein Stück von dem riesengroßen Geburtstagskuchen", sagt Hinterplattner. Am Sonntag lädt die Ortsbauernschaft zum Erntedankfest in der Pfarrkirche.

Das gesamte Wochenende findet zudem eine Fachtagung für Radonheilbäder statt.

