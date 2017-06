30 Jahre Verbundenheit im Herzen von Grein

GREIN. Mit Freunden, Nachbarn und Angehörigen feierten die Bewohner des Lebenshilfe Wohnverbunds Grein das 30jährige Jubiläum dieser betreuten Wohneinrichtung.

Wohnverbundleiter Lothar Pühringer mit Geburtstagstorte, Martin Naderer, Christa Naderer und Erich Höberstockmüller Bild: Lebenshilfe Oberösterreich

Im Sommer 1987 zogen fünf Menschen mit Beeinträchtigung in das Wohnhaus in der Brucknerstraße in Grein. Heute werden im Raum Grein 39 Bewohner in Lebenshilfe-Wohneinrichtungen und 8 weitere mobil betreut in eigenen Wohnungen begleitet. „Der Wohnverbund Grein ist in den 30 Jahren zu einem fixen Bestandteil der Gemeinde geworden. Es ist schön diese Verbundenheit zu erlebe und dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Auch beim gemeinsamen Fest hat jeder einen Beitrag geleistet“, sagt Lothar Pühringer, Einrichtungsleiter des Wohnverbundes Grein.

Beim Jubiläumsfest am vergangenen Freitag wurde ein Film von Reinhard und Angelika Strasser uraufgeführt, der die Bewohner, ihren Alltag und die umfangreichen Aktivitäten des Wohnverbunds in den Mittelpunkt stellt. Den Höhepunkt bildete ein Luftballonstart, bei dem hundert inklusive Botschaften mit Luftballonen in die Welt hinaus getragen wurden. Zudem wurden langjährige Mitarbeiter geehrt, die Gruppe „miasanmia“ sorgte für stimmungsvolle musikalische Umrahmung und bei einem Schätzspiel galt es, das gemeinsame Alter aller Bewohner, Mitarbeiter und Zivildiener zu erraten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema