28-Jähriger bei Waldarbeiten von Baumstamm getroffen

LIEBENSTEIN. Ein Baumstamm verfing sich beim Ausbringen im Gelände und traf einen 29-Jährigen am Knie.

Gestern Nachmittag gegen 15:40 Uhr kam es in einem Waldstück in Liebenstein zu einer Verkettung unglücklicher Zwischenfälle. Ein 57-Jähriger bediente am Waldrand die landwirtschaftliche Zugmaschine und wollte mit der Seilwinde einen Baumstamm ausbringen, als der Stamm sich in unwegsamen Gelände verfing.

Der Baumstamm wurde zur Seite geschleudert und traf das rechte Knie des 29-jährigen Sohnes, der rund 20 Meter entfernt im Waldstück stand.

Der 29-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 zum Krankenhaus Med Campus III geflogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema