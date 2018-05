24-Jähriger ist neuer ÖVP-Parteiobmann in Klam

KLAM. Michael Gruber wurde beim Gemeindeparteitag der VP-Klam zum Nachfolger von Anton Brandstetter gewählt.

Bezirksparteiobmann Bgm. Anton Froschauer, Gemeindeparteiobmann a.D. Anton Brandstetter, der neugewählte Parteiobmann Michael Gruber und Bürgermeister Johannes Achleitner. Bild: VP Klam

Zu einer personellen Neuaufstellung und einer deutlichen Verjüngung im Gemeindeparteivorstand kam es beim VP-Gemeindeparteitag in Klam. Der erst 24-jährige Michael Gruber wurde einstimmig zum neuen Gemeindeparteiobmann gewählt und löst somit Anton Brandstetter ab, der seit 1995 an der Spitze der Gemeindepartei stand. Bezirksparteiobmann Bgm. Anton Froschauer dankte Brandstetter für dessen 23 Jahre währendes, beherztes Engagement in der ÖVP Klam und lobte auch die gute Entwicklung der Gemeinde unter Bürgermeister Johannes Achleitner und der ÖVP. Anton Brandstetter wurde, ebenso wie seine langjährigen Weggefährten Bgm. a.D. Franz Prinz, Bgm. a.D. Josef Fraundorfer, Ing. Josef Kollmann und Johann Lettner, für seine engagierte Tätigkeit mit dem goldenen Ehrenzeichen der OÖVP ausgezeichnet.

Michael Gruber wird von folgendem Team - einer Mischung aus neuen und erfahrenen Funktionären - im Gemeindeparteivorstand unterstützt: Parteiobmann-Stellvertreter Vbgm. Franz Achleitner und Andreas Kirchhofer, Kassier Bernhard Brandstetter BSc., Schriftführerin DI Katharina Walcher und Organisationsreferent Michael Weber.

