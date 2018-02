161 Schüler saßen am Ergometer

ULRICHSBERG. Der Radsportverband setzt im Jahr 2018 mit dem Ergo School Race eine wichtige Initiative, um Kindern Freude an Bewegung und am Radsport zu vermitteln. Bei diesem Bewerb sollen die Schüler auf einem Ergometer innerhalb einer Minute eine möglichst große Distanz zurücklegen. Gestern haben 161 Schüler der SNMS Ulrichsberg an diesem Wettbewerb teilgenommen und waren von der Veranstaltung begeistert. Heuer werden 6000 Kinder und Jugendliche an mehr als 40 Schulen teilnehmen. Beim großen Finale werden die Landessieger gekürt. "Es freut uns, dass das Interesse am Wettbewerb so groß ist und Schulen aus ganz Oberösterreich teilnehmen", sagt Paul Resch vom Oö. Radsportverband. Der Verband führt das Ergo-School-Race mit Teams bestehend aus freiwilligen Funktionären, Jungprofis und Nachwuchsfahrern durch.

