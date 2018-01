14-Jährige führte Arnreit zum Sieg, Freistadt nach Auftakt unter Zugzwang

ARNREIT. Anika Hartl ersetzte die verletzte Hauptschlägerin Viktoria Neumüller.

Als Ersatzspielerin rettete Anika Hartl die Partie für Arnreit. Bild: (Union)

Im ersten Spiel der fünften Runde der Frauen-Faustball-Hallen-Bundesliga traf Arnreit auf die Mannschaft aus Urfahr, gegen deren Routine man nicht mithalten konnte – das Spiel ging glatt mit 0:3 Sätzen verloren. Mit dem Einsatz der erst 14-jährigen Anika Hartl im Hauptangriff konnte Arnreit im zweiten Spiel gegen Gastgeber FBV Grieskirchen einen wichtigen 3:0-Sieg erringen. Nach dem Ausfall von Hauptangreiferin Viktoria Neumüller, die bereits seit einigen Wochen an einer Fußverletzung laboriert und nur auf der Tribüne saß, rutschte Anika Hartl als wichtige Stütze in der Mannschaft nach und verhalf Arnreit zu dem wichtigen Sieg gegen den Tabellennachbarn. Mit dem Sieg gegen Grieskirchen verschaffte sich Arnreit einen beruhigenden Vorsprung gegenüber den drei Letztplatzierten, die Tabellenränge sind aber bereits außer Reichweite. "Wir haben gekämpft bis zum Umfallen", freute sich Neo-Kapitänin Tanja Gahleitner nach dem ersten Sieg in ihrer neuen Rolle über die Punkte. Die gleichen Töne schlug Karin Azesberger an, die langjährige Kapitänin, die im Sommer Nachwuchs erwartet, stand der Mannschaft als Coach an der Linie zur Seite. Am Samstag trifft Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit in der Rohrbacher Bezirkssporthalle ab 17 Uhr auf die Aufsteigermannschaft Union Greisinger Münzbach und ÖTB TV Neusiedl.

Freistadts Herren verloren

Die Union Compact Freistadt verlor zum Auftakt der Rückrunde beide Spiele gegen die direkten Konkurrenten Vöcklabruck und Kremsmünster mit 0:3. Ohne Hauptschläger Jean Andrioli konnte Freistadt am Service nicht überzeugen und musste sich trotz guten ersten Sätzen schlussendlich beiden Mannschaften klar geschlagen geben. In der ersten Begegnung gegen Vöcklabruck konnte Freistadt zu Beginn gut mithalten, gegen Ende des Satzes passierten aber einige unerzwungene Fehler und man verlor den Satz mit 8:11. Anschließend wurden die Mühlviertler vom Gegner nahezu überrollt und verloren die folgenden Sätze jeweils mit 2:11. Auch in der zweiten Partie gegen Kremsmünster forderte man den Gegner zu Beginn und konnte sogar drei Satzbälle erspielen. In der Verlängerung verlor Freistadt dann doch noch mit 13:15. Satz Nummer zwei war eine klare Angelegenheit für Kremsmünster: 3:11. Satz drei endete 8:11 und das Spiel mit 0:3. Die diesjährige Hallensaison ist somit spannend wie nie, und jeder Sieg kann über eine Finalteilnahme entscheiden.

