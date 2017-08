1208 Sportler wurden am Samstag zu Helden

FREISTADT. Der Mannschaftsbewerb "Mühlviertel 8000" versammelte Sportlerinnen und Sportler aus acht Nationen.

Geschicklichkeit war beim abschließenden Dirt-Run gefragt. Bild: Anna Blecha

Das Wetter hatte Erbarmen mit ihnen: Waren am Vortag noch alle himmlischen Schleusen geöffnet, so war der Samstag eigentlich perfekt für das "Mühlviertel 8000". Entsprechend groß war die Erleichterung bei den Athleten, vor allem aber bei den Veranstaltern des hochkarätigen Ausdauer-Teambewerbs im Mühlviertel.

Das zum siebten Mal ausgetragene "Mühlviertel 8000", bei dem eine Mannschaft – jeweils aus acht Personen bestehend – acht unterschiedliche Bewerbe im Mühlviertel bestehen muss, war auch heuer wieder ein "Renner". Bereits um 7.30 Uhr sprangen die ersten Teilnehmer in den Moldaustausee, um schwimmend die 770 Meter lange erste Etappe des Bewerbs zu meistern.

Über den Lauf auf den Plöckenstein und zahlreiche Radtouren quer durch das Mühlviertel arbeiteten sich die Gruppen in das Zielgelände auf der Freistädter Messe. Hier war am Samstagnachmittag natürlich die Hölle los: Zahlreiche Familienangehörige, Verwandte und letztlich Team-Mitglieder wollten ihre Stars nach der letzten Etappe, dem "Dirt Run" in der Zelletau, beim Zieleinlauf erleben. 151 Teams hatten sich heuer bei Organisator Martin Fischerlehner angemeldet, das sind 1208 Starter für jeweils eine der acht Etappen. Neben Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz fanden heuer auch Athleten aus Schweden, Japan und sogar Australien sowie den Bahamas den Weg in das Mühlviertel.

"Wir haben das eigentlich immer ausgeschlossen, weil es ein Team-Bewerb sein soll, aber heuer haben wir eine Ausnahme gemacht", begründet Fischerlehner das Antreten von Christian Auer, der nicht nur im Vorjahr am legendären "Iron Man" in Hawaii teilnahm, sondern das "Mühlviertel 8000" heuer vollkommen auf sich alleine gestellt durchzog. Bei einem Gespräch vor dem Start gab sich Auer noch bescheiden und sagte: "Ich würde mich freuen, wenn ich alle acht Etappen unter zehn Stunden schaffe". Um 7.30 Uhr ist Auer mit den anderen Startern in den Moldaustausee gesprungen. Während die übrigen Teilnehmer am anderen Ufer ihren Team-Kameraden übergaben, lief Auer eben selbst weiter auf den Plöckenstein, radelte dann und kam nach 9 Stunden und 15 Minuten umjubelt im Freistädter Zielraum an. Damit blieb er eine Dreiviertelstunde unter seiner eigenen Zielvorgabe. Die von ihm allein zurückgelegten 190 Kilometer hat der Freistädter übrigens für einen guten Zweck gespendet: Ein Kilometer konnte für 10 Euro gekauft werden, den Erlös spendet Auer mit dem Ankauf von Fahrrädern für eine Kinderbetreuungseinrichtung in Sandl.

Schnellstes Team war "Ernstl’s Sport Racing Team in 7:32:33 Stunden. Beachtlich die Leistung des "Honeder Naturbackstube Dreamteams": Die sportlichen Damen bewältigten das "Mühlviertel 8000" in 8:46:53 Stunden.

Begeisterte Teilnehmer: Erleichterung und Stolz auf das Erreichte prägten die Stimmung nach dem Zieleinlauf.

„Dabei zu sein ist hier alles. Das Gefühl, wenn du da über die Ziellinie läufst, ist gigantisch."

Willi Kreindl, Hobbysportler

„Von meinen internationalen Bewerben bin ich einiges gewohnt. Das Mühlviertel 8000 ist aber eine spezielle Herausforderung.“

Sandra Koblmüller, Trailrunnerin

„Ich bin froh, im Ziel zu sein, und freue mich für die Kinder in Sandl, für die ich das hier gemacht habe.“

Christian Auer, Iron Man

