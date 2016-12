1000 Kicker laufen um vier Sieger-Pokale

ROHRBACH-BERG. Nur noch wenige Startplätze für den Intersport Hallenfußball Nachwuchscup in Rohrbach-Berg.

Die Rohrbacher Bezirkssporthalle ist Schauplatz des 31. Intersport Hallenfußball Nachwuchscups. Bild: Plechinger Franz

Ein Jahr nach der Jubiläumsausgabe geht der Hallenfußball Nachwuchscup in der Rohrbacher Bezirkssporthalle in die 31. Runde. Das Turnier läutet traditionell das neue Jahr sportlich ein. Das Feuerwerk des Hallenfußballs findet wieder unter der Schirmherrschaft von Intersport Pötscher statt. Die erste Hürde zu einem der begehrten Pokale ist die begrenzte Anzahl an Startplätzen. Das Wettrennen darum ist bereits in vollem Gange. "Es treffen täglich Anmeldungen für alle Altersklassen ein. Einige Turnierplätze haben wir aber schon noch", beruhigt Turnierleiter Ralph Turner. In den nächsten Tagen wird das Kontingent noch weiter schrumpfen, daher gilt die Devise: rasch anmelden. Bis zum Altjahrstag können sich noch Nachwuchsteams anmelden. Gespielt wird in den Klassen U10, U12, U14 und U16. An die 1000 Nachwuchskicker werden in mehr als 200 Vorrunden- und 24 Finalspielen die Champions 2017 ermitteln. Anpfiff ist am 14. Jänner, das Finale am 4. Februar. Dazwischen stehen vier Vorrundentage auf dem Spielplan. Los geht es am 14. Jänner mit dem U16-Bewerb. Titelverteidiger sind die Mannen von der Union St. Martin. Weiter geht es am 15. Jänner mit dem U10-Bewerb, in dem die Mühlviertler Teams alles daran setzen, dem SK Vorwärts Steyr den Pokal streitig zu machen. Am 21. Jänner laufen die U14-Burschen in die Arena ein. Die Spielgemeinschaft Freistadt/Schenkenfelden holte im Vorjahr den Pott. Den Abschluss machen die U12 am 22. Jänner. Der SK St. Magdalena gilt in dieser Altersklasse als großer Gejagter.

Am 3. Februar findet auch die bereits elfte Auflage des OÖNachrichten Ladies Soccer Cups statt. Ab 17.30 Uhr treffen wieder acht Damenmannschaften aufeinander, wobei die Nebelbergerinnen als Titelverteidiger an den Start gehen. Am 13. Jänner ab 17 Uhr findet zudem ein U8-Turnier statt. Die Rohrbach-Berger sind am Samstag, 11. Februar, gefragt. Dann geht mit dem Schlägler Bier Ortscup der Jubiläumscup zu Ende. Auf die 16 Finalteilnehmer warten Pokale und wertvolle Sportutensilien aus dem Hause erima, die von den langjährigen Cup-Partnern zur Verfügung gestellt werden.

