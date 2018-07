100 Schiffstouristen aus den USA gingen an Land

MAUTHAUSEN. Gäste der US-Schifffahrtgesellschaft AVALON Cruises lernten Mühlviertler Gaumenfreuden und Kultur kennen.

Hans und Maria Hinterplattner und Gottfried Kraft mit Schiffsbegleiterin. Bild: TVB Mauthausen

Etwa 100 Schifffahrtstouristen aus den Vereinigten Staaten gingen am Freitag in Mauthausen an Land. Je nach Lust und Laune wurde entweder eine begleitete Radfahrt nach Naarn absolviert, ein Spaziergang durch das Ortszentrum unternommen oder die KZ-Gedenkstätte besucht. An Bord wiederum brachte das Landwirt-Ehepaar Maria und Johann Hinterplattner mit einer köstlichen Palette an eigenen bäuerlichen Produkten wie Most, Schnaps, Speck, Käse und Apfelstrudel den internatiionalen Gästen heimische Gaumenfreuden näher.

Abgerundet wurde die Schiffsfahrt von Mauthausen nach Linz vom musikalischen Volksmusiktrio "Die Blechbläser". Als Erinnerung an den Mauthausen-Aufenthalt überreichte Tourismusobmann Gottfried Kraft es noch die neuen Ansichtskarten des Donaumarktes. "Mit dem Versenden unserer neuen und attraktiven Ansichtskarten durch die ausländischen Gäste und Besucher des Donaumarktes Mauthausen, verbreitet sich die Kunde von unserem schönen und historisch interessanten Ort international", sagt Tourismuschef Gottfried Kraft.

