100 Künstler auf Perger Ideen-Rallye

BEZIRK PERG. Kunstschaffende holten sich bei Rundfahrt Inspiration für Festival der Regionen in Perg.

Vom Keltendorf in Mitterkirchen bis zur Burg Clam, von der NS-Stollenanlage "Bergkristall" bis zum Stift Waldhausen, vom Technologiezentrum Perg bis zum Machlanddamm – diese und einige weitere Stationen passierten am Freitagnachmittag an die 100 Künstlerinnen und Künstler bei einer Rundfahrt durch den Bezirk Perg. Das Ziel: mögliche Schauplätze für das nächstjährige Festival der Regionen zu finden, das von 28. Juni bis 7. Juli 2019 unter dem Titel "Soziale Wärme" im Bezirk Perg ausgetragen wird. Der Lokalaugenschein bildete damit den inoffiziellen Auftakt für die kreative Phase des Festivals.

"Die gemeinsame Fahrt mit den Kunstschaffenden hatte das Ziel, diese mit der Region vertraut zu machen. Wir möchten schließlich bei unserem Festival möglichst viele Beiträge haben, die auch relevant sind für die Region Perg", sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Airan Berg, beim Abschlussgespräch im Stadttheater Grein. Berg wurde im vergangenen September zum neuen Leiter des Festivals bestellt und möchte seine Premiere unter anderem mit zusätzlichen Akzenten der Internationalisierung, Inklusion und Bürgerbeteiligung versehen. "Wir wollen uns aber nicht nur auf zeitgenössische Kunst konzentrieren, sondern auch Raum schaffen für Bildung und Soziales", sagt Berg. Die ausgewählten Projekte sollten auf jeden Fall Neugierde wecken, so Festival-Beirat Susanne Blaimschein: "Eines ist sicher: Wir werden euch überraschen!"

Mögliche Eckpunkte für Festival-Projekte liefert auch eine Umfrage unter Bewohnern der Region, die das Team "Time’s Up" durchführte. "Wir wollten wissen, worauf die Menschen hier besonders stolz sind, was sie vermissen und was sie unter sozialer Wärme konkret verstehen", sagt Julia Nüsslein. Vereinsarbeit, Natur und soziales Engagement stünden demnach bei den Pergerinnen und Pergern besonders hoch im Kurs. Luft nach oben gebe es unter anderem noch bei Angeboten für Jugendliche.

Bis 20. Juni läuft derzeit noch die Ausschreibungsfrist für Projekte und "Residencies". Während der Sommermonate wird eine Jury dann jene Ideen auswählen, die im kommenden Jahr beim Festival der Regionen im Bezirk Perg als Programmpunkte realisiert werden.

