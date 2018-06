100.000 Kunden nutzten den Rohrbacher Volkshilfe-Shop

ROHRBACH-BERG. Den Volkshilfe-Shop in der Bahnhofstraße gibt es seit 2011.

Evelyn Wiesinger besuchte den Volkshilfe-Shop als 100.000. Kundin. Dafür gab es Blumen von Melanie Leitner. Bild: (privat)

Der Bedarf für den Volkshilfe-Shop in Rohrbach wird eher größer als kleiner: Immer mehr Menschen sind aufgrund von Scheidung, Sparmaßnahmen, geringem Einkommen oder Arbeitslosigkeit von Armut betroffen. Vor allem alleinerziehende Mütter und beschäftigungslose Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Ein beliebtes Mittel zum Sparen ist der Volkshilfe-Shop in der Rohrbacher Bahnhofstraße. Mittlerweile waren schon 100.000 Kunden im Gebrauchtwaren-Geschäft zu Gast. Eine nette Überraschung erlebte deshalb Evelyn Wiesinger beim Einkauf im Geschäft. Sie war nämlich die 100.000. Kundin in der Filiale. Für ihre Treue wurde sie von Shop-Leiterin Melanie Leitner mit Blumen und Schokolade belohnt.

Dass ausgerechnet Evelyn Wiesinger zur 100.000. Kundin im Shop wurde, ist sicher kein Zufall. Die Rohrbacherin ist Stammgast im Laden und kommt beinahe täglich vorbei. "Ich mag den Shop und vor allem die Mitarbeiterinnen", sagt Wiesinger. Shop-Leiterin Melanie Leitner freut sich nicht nur, wenn ihre Kunden mit vollen Einkaufs-Taschen das Geschäft verlassen, sondern auch, wenn sie schon vollbepackt zur Türe hereinkommen. "Wir freuen uns über saubere, gebrauchsfähige und funktionstüchtige Waren, von Kleidungsstücken, über Bücher bis hin zu Möbeln." Zusätzlich sparen können Schnäppchenjäger übrigens jeden ersten und jeden dritten Freitag im Monat, wenn das ganze Sortiment im Shop um 50 Prozent reduziert ist.

Angebot seit 2011

Den Volkshilfe-Shop Rohrbach gibt es seit November 2011. Er wird gemeinsam mit dem Verein "Für Arbeit und Lernen Oberes Mühlviertel" (Alom) betrieben. Die heutige Shop-Leitern Melanie Leitner, hat übrigens als alleinerziehende Mutter eine befristete Stelle für 20 Stunden angenommen. "Ich habe nie gedacht, dass mir Arbeit soviel Spaß macht." Die Rohrbacherin hat sich voll ins Zeug gelegt, ist zur Leiterin aufgestiegen. Heute setzt sie Preise fest, teilt Personal ein, sucht die schönsten Stücke aus und betreut und berät Kundinnen wie Evelyn Wiesinger. Die Arbeit ist zwar fordernd, taugt Leitner aber nach wie vor. "Ich mache meinen Job gerne, schaue hin und wieder sogar in meiner Freizeit im Shop vorbei."

Sammelstellen für gut erhaltene Haushaltswaren, Möbel, Elektro-, Sport- und Freizeitgeräte sind die Altstoffsammelzentren in Rohrbach, Lembach, Peilstein und Ulrichsberg. "Die Volkshilfe-Parnter vom Verein Alom kommen auch ins Haus, holen gut erhaltene Möbel und größere Haushaltsartikel ab 07281 / 80 10.

Der Shop selbst hat von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, geöffnet.

