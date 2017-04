Zusammenarbeit von SPÖ und FPÖ wird für gut befunden

LINZ. Linzer FPÖ ließ Stimmung bei den Bürgern zum Arbeitsübereinkommen abfragen.

Ihr Pakt wird positiv gesehen: Detlef Wimmer (FP) und Klaus Luger (SP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Um sich ein Bild zu machen, wie das im November 2015 vereinbarte Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und FPÖ bei den Linzern ankommt, ließen die Freiheitlichen erneut eine Studie in Auftrag geben. Das Meinungsforschungsinstitut IMAS befragte 700 Personen ab 16 Jahren. Das Resultat: Mehrheitlich wird die Zusammenarbeit für gut befunden.

Immerhin zwei Drittel der Befragten haben vom Arbeitsübereinkommen gehört. Bei den FP-Anhängern war dieses Wissen ungleich höher (80 Prozent) als bei den Sympathisanten der SPÖ (66 Prozent).

Grüne sind wenig begeistert

Als überwiegend positiv bezeichneten 54 Prozent der befragten Linzer die Zusammenarbeit, fünf Prozent befanden sie als sehr negativ. Aufgeteilt auf die Wählerschaft sind 73 Prozent der FP, 61 Prozent der SP, 52 Prozent der VP und 29 Prozent der Grünen überwiegend zufrieden damit. Negativ eingestellt sind 18 bzw. 20 Prozent der FP- und SP-Wähler und mehr als die Hälfte der Grünen-Anhänger.

Verglichen mit der Befragung im vergangenen Jahr steigerte sich der positive Eindruck von der Zusammenarbeit zwischen den beiden stärksten Parteien der Stadt. Bürgermeister Klaus Luger (SP) bezeichnet die Stimmung als sehr sachlich, wobei er betont, dass die beiden Parteien etwa in Sachen Frauenbild keinen gemeinsamen Nenner finden werden.

FP-Vizebürgermeister Detlef Wimmer, der seine Partei als Reformmotor bezeichnet, sieht durch das Arbeitsübereinkommen mit der SP wesentliche Fortschritte in den FP-Kernbereichen Sicherheit und Ordnung – Beispiel sektorales Bettelverbot – oder Wohnen – Stichwort Kasernenareal Ebelsberg. "In wesentlichen Fragen, die für die Zukunft der Stadt fundamental sind, schreitet der Reformkurs voran", sagt Wimmer und kündigt an, "auf die in Umsetzung befindliche Magistratsreform wird auch eine Reform der gesamten Unternehmensgruppe Linz und ihre Finanzströme erfolgen."

