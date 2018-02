Zum 10-Jahr-Jubiläum kommt das bittere Ende: "The Genuine" sperrt zu

LINZ. Inhaber Bernhard Weber erzählt, wie es die letzten zwei Jahre kontinuierlich bergab ging

Bei ihm haben die hippen Linzer Sneakers oder norwegische Outdoor-Jacken gekauft: Bernhard Weber. Bild: OÖN

Die Nachricht kam via Facebook und war gestaltet wie eine Todesanzeige. "The Geniune 2008–2018 THE END" war da in Großbuchstaben zu lesen.

Darunter die Mitteilung: "Die Gerüchte stimmen. Schweren Herzens schließen wir den Shop."

Eine Nachricht, die junge und hippe Linzer, die Kleidung und Schuhe abseits der Massenware schätzen, schmerzt.

Beim Besuch der OÖN im Geschäft in der Domgasse 5 erzählt Inhaber Bernhard Weber recht offen vom Aufstieg und Fall seines "Genuine." Wie es dazu kam, dass seine Karriere als Unternehmer nun ein abruptes Ende nimmt.

"Es war Leidenschaft pur", sagt der 43-jährige Linzer und meint das Jahr 2008, als er schräg gegenüber vom heutigen Geschäft in einem 40-m2-Laden begonnen hat. "Sneakers haben mich total interessiert, und ich sah die Chance, mich als Spezialist in diesem Bereich zu etablieren." Er startete als "One-man-show", und bald war die Nachfrage so groß, "dass ich die Schuhkartons aus Platzmangel schon in der Toilette stapeln musste." Also habe er 2010 "die Flucht nach vorne" ergriffen, sich vergrößert und Mitarbeiter angestellt. Das sei einige Jahre auch recht gut gegangen.

Bis vor zwei Jahren. Da, so Weber, seien zwei Faktoren schlagend geworden, die schleichend das Ende eingeläutet hätten.

"Zwei große Lieferanten, Nike und Adidas, haben ihre Geschäftsstellen in Österreich aufgelassen. Plötzlich hatten wir keine direkten Ansprechpartner mehr und bekamen als eher kleiner Laden nicht mehr alle Modelle geliefert." Das sei fatal gewesen, da sich "The Genuine" ja als Shop etabliert hatte, in dem es auch seltene, ausgefallene Modelle zu kaufen gibt. "Der Kunde kommt ja heute mit einer ganz konkreten Vorstellung darüber, welchen Schuh er will, ins Geschäft. Hast du ihn nicht lagernd, geht er heim und bestellt ihn im Internet", sagt Weber.

Dazu der Trend zur Billigware. Alles zusammen habe dazu geführt, dass der Umsatz immer geringer wurde, die Kosten aber gleich geblieben sind. "Und dann kam der Tag, wo ich zahlungsunfähig war", sagt Weber. Doch wie geht es weiter? Bis Ende Februar wird abverkauft, ob "jemand anderer" weitermachen werde, sei offen, sagt der Urfahraner Weber. Für ihn aber sei die Zeit als Unternehmer "definitiv vorbei".

Auch Tally Weijl in Schmidttorstraße hört auf

Nur zwei Gehminuten vom "The Genuine" (siehe Artikel links) entfernt, sperrt mit Ende Februar ein weiteres Geschäft zu. Allerdings mit einem ganz anderen Sortiment und ebensolchem Kundenkreis.

Die auf Mode im Billigsegment spezialisierte Schweizer Kette "Tally Weijl" schließt die Filiale in der Schmidttorstraße. Aber nicht, weil die Geschäfte schlecht laufen würden. "Nein, der Umsatz hat gepasst", sagt Filialleiterin Melanie Königslehner. Der Mietvertrag sei ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. "Aber wir suchen wieder einen Standort in der Innenstadt" sagt Regionalmanager Markus Jung. Noch sei man nicht fündig geworden. Bis dahin könnten die Kunden die Tally-Weijl-Filiale in der Plus City besuchen, die eben erst neu eröffnet worden sei.

