Zuerst Show, dann warten auf den Bus

LINZ. Kritik von Besuchern der TipsArena – Linz AG: Es gibt "ausreichend" Busse.

25 Minuten Wartezeit – diese Anzeige stieß bei Besuchern nach Ende der Kochshow mit Steffen Henssler in der Linzer TipsArena am Samstagabend auf Unverständnis. Statt auf den Bus zu warten, gingen sie zu Fuß zum Bahnhof.

Auf Nachfrage relativiert die Linz AG den Engpass bei den "Öffis". Bei Veranstaltungen spreche man sich stets mit dem Betreiber ab. Es stünden ausreichend Busse zur Verfügung. Die Veranstaltung am Samstag endete zwar 45 Minuten später als vorgesehen, die Busse hätten jedoch gewartet. In der ersten halben Stunde nach Ende der Veranstaltungen seien mindestens fünf Busse Richtung Altstadt und Bahnhof gefahren, hieß es von der Linz AG. Bei dem geschilderten Vorfall könne es sich daher nur um einen unglücklichen Zufall handeln. Veranstaltungstickets gelten gleichzeitig als Busfahrkarten. Laut Linz AG können Besucher jeden Bus, unabhängig von der Linie, benutzen: Alle würden entweder in die Altstadt oder direkt zum Bahnhof fahren. (prel)

