Zu viel Kommerz: Gemeinde übernimmt Kulturhaus

NEUHOFEN / KREMS. Forum Neuhofen wird ab Juli von der Gemeinde verwaltet, nachdem neuer Pachtvertrag politisch keine Mehrheit fand.

Günter Engertsberger, SP-Bürgermeister von Neuhofen an der Krems Bild: privat

Das Kulturangebot in Neuhofen an der Krems wird sich wohl in naher Zukunft verändern.

Nachdem im Sommer der bestehende Vertrag mit dem Pächter des Forum Neuhofen ausläuft und ein neuer Vertrag vergangene Woche politisch keine Mehrheit fand, wird nun die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes die Verwaltung des Veranstaltungs-Saales selbst übernehmen. Die Intention dabei ist klar: "Mehr Kultur, weniger Kommerz", wie es SP-Bürgermeister Günter Engertsberger gestern formulierte.

Ausgelöst durch einen Bericht des Landesrechnungshofes, wonach der Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Pächter nicht den gesetzlichen Normen entsprochen habe, wurde ein neuer Vertrag von der ÖVP Neuhofen ausgearbeitet und dem Gemeinderat vergangene Woche vorgelegt. In einer geheimen Abstimmung sprach sich eine knappe Mehrheit der Mandatare gegen den Vertrag aus. Diesen Umstand nützt die Gemeinde nun, um selbst das Heft in die Hand zu nehmen.

Obwohl der aktuelle Pachtvertrag noch bis Ende Juni dieses Jahres gilt, ist die Marschrichtung bereits klar. Die kommerzielle Nutzung soll künftig eingeschränkt werden. Das 25 Jahre alte Gebäude wurde laut Engertsberger in der Vergangenheit verstärkt für Hochzeitsgesellschaften genutzt, wobei die Brautpaare meist nicht in Neuhofen ihren Wohnsitz hatten. Überlegt wird nun, ob man im Forum nicht verstärkt kulturelle Möglichkeiten für Vereine, Schulen und Nachwuchsmusiker schaffen soll.

Man will also, so Engertsberger, den Veranstaltungssaal künftig seinem eigentlichen Zweck wieder näherbringen. Derzeit wird das Gebäude generalsaniert. Rund eine Million Euro werden in die Dacherneuerung und die Gestaltung der Außenfassade investiert. Das Dach ist bereits umgesetzt, bei der Fassade wartet die Gemeinde auf Fördergelder vom Land.

