"Wortwuchs": Eine neue Bühne für Schreiber in Linz

LINZ. Die Autorin Verena Halvax und die Verlegerin Brigitte Kaiser starten am 7. Februar neues Lese-Format.

Schreiben ist eine Herzensangelegenheit. Während es für das Wie viele Angebote gibt, fehlt es nach Ansicht von Verena Halvax an den Bühnen, wo Menschen ihre niedergeschriebenen Geschichten auch öffentlich vorlesen können. Die Werbetexterin, freie Journalistin und Autorin will das ändern. "Wortwuchs" nennt sich die Bühne, die ab 7. Februar im Kulturverein Strandgut in Alturfahr das Licht der Welt erblicken wird. Danach soll alle sieben Wochen ein Lese-Abend dieser Art stattfinden.

"In meinen Schreibwerkstätten erlebe ich immer wieder, dass es viele gute Geschichtenerzähler gibt", sagt Halvax. "Allzu oft bleiben diese Texte in den eigenen vier Wänden, finden den Weg nicht hinaus in die Öffentlichkeit." Das will die Linzerin nun ändern.

Wer seine Texte lesen will, soll dies tun können. Pro Abend sollen sechs bis acht Autorinnen und Autoren ihre Texte lesen können. Dafür reicht es, den Text mit maximal zwei A4-Seiten (das ergibt zehn Minuten Lesezeit) an die Organisatorin (Verena.halvax@aon.at) zu schicken. Gemeinsam mit der Verlegerin Brigitte Kaiser (Verlag am Rande) wählt sie dann die Texte aus. Sieben Abende sind vorerst einmal geplant. (rgr)

