Wohnungssuche: 80 Prozent der Linzer wollen mieten, nicht kaufen

LINZ. "Kein Wunder, wenn eine 100-m2-Wohnung 450.000 Euro kostet", sagt FP-Stadtrat Hein

1100 Wohnungen wurden in Linz 2017 gebaut, heuer sollen es wieder so viele sein. Bild: Monkey Business Images

1100 Wohnungen sind in Linz im Vorjahr errichtet worden. Viermal so viele, 4400 Wohneinheiten, sollen in den nächsten Jahren entstehen.

Mit dieser intensiven Bautätigkeit reagiert die Stadt auf das Faktum, dass die Landeshauptstadt weiter wächst und viele – vor allem junge – Menschen anzieht.

Der rege Wohnbau kurble auch die Wirtschaft kräftig an, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). "Jede neu gebaute Wohnung sichert zwei Arbeitsplätze pro Jahr." Mache bei mindestens 1000 Wohnungen jährlich – und das hat sich die Stadt vorgenommen – 2000 Arbeitsplätze am Bau. Gleichzeitig wolle man mit den vielen neuen Wohnungen die Preisentwicklung am Immobilienmarkt "in stabilen Grenzen halten", sagt Luger.

Denn so wie in allen Städten haben auch in Linz die Wohnungspreise in den vergangenen Jahren ordentlich angezogen. "Wenn eine 100-m2-Wohnung 450.000 Euro kostet, wundert es mich nicht", dass 80 Prozent der Menschen, die in Linz eine Wohnung suchen, diese mieten und nicht kaufen wollten, sagt Planungstadtrat Markus Hein (FP). Ein Kauf sei "ja fast nicht mehr zu finanzieren". Also reagiere man auf die Entwicklung und errichte eben 80 Prozent Miet- und nur 20 Prozent Eigentumswohnungen. "Mittlerweile werden sogar schon auf dem Froschberg Mietwohnungen gebaut. Das war vor zehn, 15 Jahren undenkbar. Da gab es dort nur Eigentum", sagt Luger.

Mobiler bei Job und Heim

Im Gegensatz zu Hein glaubt Luger aber nicht, dass es in erster Linie die hohen Preise für Eigentum seien, die Menschen zu Mietobjekten greifen ließen. Erstens, so Luger, gebe es auch 100-m2-Wohnungen, "die um 300.000 Euro zu haben sind". Zweitens seien Menschen heute, was Job und Wohnsitz betreffe, "viel mobiler" als früher. Dazu würden Partnerschaften heute oft auf einige Jahre und nicht mehr auf ein Leben lang ausgerichtet. Ergo: Man mietet und kauft nicht, weil Ersteres mehr Freiheit bietet. (eda)

Wohnbau in Linz

Rund 2000 Wohnungen bei insgesamt 130 Projekten sind derzeit in Linz in Bau. Die größten davon: 193 Wohnungen errichtet die GWG beim Winkler-Park, 167 Einheiten die Erste-Immobilien in der "Grünen Mitte", 126 Wohnungen umfasst der "Lux Tower" in der Weingartshofstraße (gegenüber der Arbeiterkammer) am Bahnhofsgelände.

Bewilligt und damit jederzeit zur Umsetzung bereit sind 940 Einheiten im mehrgeschoßigen Wohnbau. Die größten davon: 172 Wohnungen in der Auhirschgasse in Pichling (GWG) und am Menzelweg (ebenfalls in Pichling ein WSG-Projekt mit 60 Einheiten). Ebenfalls 60 Wohnungen umfasst das GWG-Projekt in der Sintstraße im Hafenviertel.

Vor der Bewilligung: Eingereicht, aber noch ohne Bewilligung, wurden 35 Bauprojekte mit insgesamt 1160 Wohnungen im Stadtgebiet. Acht weitere Projekte mit 410 Wohneinheiten stehen kurz vor der Einreichung. Darunter der nicht unumstrittene Bruckner Tower in Urfahr mit 354 Wohnungen und eine Bebauung der WAG an der Europastraße in Oed mit 147 Wohneinheiten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema