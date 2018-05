Wohnungen statt Minigolfplatz auf dem Freinberg?

LINZ. Schulverein des Aloisianums möchte Golfanlage verlegen und Areal verkaufen.

Die Modernisierung des Aloisianums geht im Sommer weiter Bild: Kroh-Partner

"Für mich wäre es schon interessant zu wissen, ob ich nächstes Jahr noch hier bin", sagt Hans Schrattenecker, der Betreiber des Minigolfplatzes auf dem Freinberg. Er hat das Areal, das dem Schulverein Kollegium Aloisianum gehört, seit fünf Saisonen gepachtet.

Sein Zweifel bezieht sich auf die Überlegungen, die der Trägerverein der Schule mit dem 4500 Quadratmeter großen Grundstück hat. Angestrebt wird nämlich die "Arrondierung des Siedlungsgebietes in Richtung der Freinbergstraße". Ein entsprechendes Ansuchen liegt bereits beim Magistrat der Stadt Linz und wird derzeit geprüft.

Der Hintergrund: Das katholische Privatgymnasium wird in drei Bauetappen bis Herbst 2021 um insgesamt 17 Millionen Euro umgebaut. Die Investition ist nicht nur den wachsenden Schülerzahlen geschuldet, sondern auch den teilweise sanierungsbedürftigen Baulichkeiten. Mit dem Umbau soll die geschichtsträchtige Schule modernisiert und erweitert werden.

Einen kleinen Teil zur Finanzierung könnte auch ein Verkauf des Grundstückes mit dem Minigolfplatz beitragen. Dafür müsste es aber aus dem überregionalen Grünzug herausgenommen, in einem weiteren Schritt in Bauland umgewidmet und dann verkauft werden. Eine Entscheidung in diese Richtung ist allerdings nicht vor Ende des nächsten Jahres zu erwarten, weil nicht nur die Stadt Linz, sondern auch das Land Oberösterreich dem Ansuchen stattgeben muss.

Es gibt eine Planstudie, wie eine künftige Nutzung des Areals für einen Wohnbau aussehen könnte – die Rede ist von einer "dezenten Verbauung". Das Aloisianum will das Grundstück an eine Wohnungsgesellschaft verkaufen. Der Erlös werde ausschließlich in das Modernisierungsprojekt des

Aloisianums fließen, wie es heißt. Das sei der Beitrag des Jesuitenordens zu dem Projekt.

Für den Fall, dass dem Ansuchen stattgegeben wird, würde der Minigolfplatz nicht verschwinden. Er würde auf die andere Seite der Freinbergstraße "verlegt", wo das Aloisianum ein Drittel des dortigen Sportplatzes dafür zur Verfügung stellt.

Die direkten Anrainer, denen das Ansuchen samt Planungsprojekt bereits präsentiert wurde, sind wachsam. Der Minigolfplatz sei ein Kleinod, den viele Linzer und Oberösterreicher von Kindheit an kennen würden, argumentieren sie. Sie haben mit einer möglichen Verbauung des Areals keine Freude.

Egal, wie die Angelegenheit letztlich ausgehen wird, braucht sich "Mister Minigolf" Hans Schrattenecker um seine Zukunft nicht zu sorgen. Denn der Minigolfplatz wird auf jeden Fall auf dem Freinberg eine Heimat haben.

Hans Schrattenecker betreibt den Minigolfplatz.

