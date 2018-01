Wo die Religionslehrerin zur heimlichen Geliebten des Schuldirektors wird

LINZ. Im Lehrer-Schüler-Theater des BRG Ramsauerstraße ist in Sachen Liebe "alles angerichtet".

Direktor Manfred Mollnhuber (links im Bild) hat in seiner Rolle als Robert einigen Erklärungsbedarf. Bild: Alexander Schwarzl

Die zwei Minuten vor dem Auftritt sind die aufregendsten. Ein kurzer Blick auf den vollen Saal, einer in den Spiegel. Sakko und Frisur sitzen, das weiße Hemd hat Bonsamreth penibel in die seidene Anzughose gesteckt. Der 15-jährige Schüler wirkt wie ein gestandener Konzertpianist, wenn er sich hinter den schwarzen Flügel setzt und mit den Englischlehrerinnen Corinna Fuchs und Eva Matscheko die Besucher musikalisch auf die Champs-Elysées entführt. Der Beginn senkt das Lampenfieber. Es liegt viel Liebe in der Luft im BRG Ramsauerstraße. Aber noch viel mehr Intrige.

Ein Direktor im Trainingsanzug

Zwei untreue Eheleute, deren beide Affären gleichzeitig im gemeinsamen Wochenendhaus in der Nähe von Paris eintrudeln, und ein Dienstmädchen, das völlig unverschuldet in das unlautere Liebesspiel verwickelt wird: Alles angerichtet für einen unterhaltsamen Abend.

"Madame, es ist angerichtet", heißt auch das Stück von Schriftsteller Marc Camoletti, das sechs Lehrer des BRG Ramsauerstraße derzeit in der Aula des Gymnasiums auf ihre ganz eigene Art und Weise präsentieren. Da kann es passieren, dass Direktor Manfred Mollnhuber im Trainingsanzug mit Religionslehrerin Andrea Winter anbandelt und der pensionierte Geschichtslehrer Leopold Pickner ein Auge auf Lateinprofessorin Andrea Gasser wirft. Das Ergebnis: ein Bauchmuskelkater – nicht nur für die Schüler.

"Es dauert, bis man sich in die Rolle hineinversetzen kann. Da braucht es viel Mut zum Humor", sagt Mollnhuber. Als Robert raucht, trinkt und betrügt der Direktor. "Das ist für mich eine kleine Überwindung. Es freut mich aber, wenn mich die Schüler am Tag nach der Aufführung anlachen. Dann weiß ich, dass ich den Robert gut rübergebracht habe."

"Die Lehrer sind nicht so streng"

Gemeinsamkeiten mit ihren Rollen gibt es bei den Lehrern kaum. "Vielleicht die leicht cholerische Art", gesteht Pickner lachend. Der 68-Jährige hat bereits in vielen Stücken des Lehrer-Schüler-Theaters die Hauptrolle übernommen, obwohl dafür oft mehrere Monate geprobt werden muss. "Wir lachen so viel miteinander. Dieser Spaß wiegt alles auf", sagt er.

Und auch die Schüler kommen in einen ungewohnten Genuss. "Bei den Proben ist alles total locker. Die Lehrer sind nicht so streng", sagt der 14-jährige Berke. Auf den Unterricht hat seine Beteiligung als Akkordeonspieler aber keine Auswirkung. "Da sind sie dann wieder wie immer." Heute Abend, 19.30 Uhr, ist für Besucher ein letztes Mal "alles angerichtet".

