Wo die Nähe zum Bürger Früchte trägt

LINZ. Das Stadtteilzentrum Auwiesen ist seit fünf Jahren wichtige Anlaufstelle im Linzer Süden.

Nach jahrelangen Problemen rund um den Wüstenrotplatz hat sich die Situation entspannt. Das Stadtteilzentrum hat dazu beigetragen. Bild: Alexander Schwarzl

Fragen rund um das Thema Pflege oder die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, den Unterhalt für das eigene Kind oder, wie derzeit im Wasserwald, Streitereien zwischen Hundebesitzern und Joggern: All das sind Themen, die im Stadtteilzentrum Auwiesen behandelt und bestenfalls auch gelöst werden.

Seit fünf Jahren gibt es die Einrichtung im Volkshaus Auwiesen am Wüstenrotplatz 3. In den fünf Jahren hat sich viel getan. Waren Vandalismus, Gewalt und Drogenhandel große Probleme, die weit über den Stadtteil hinaus bekannt waren, so haben sich diese mittlerweile aufgelöst. "Es gibt manchmal noch vereinzelt Vorfälle. Aber das massive Problem gibt es definitiv nicht mehr", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Das sei vor allem den 15 Mitarbeitern der städtischen Serviceeinrichtung geschuldet, so Hörzing weiter. Diese würden die Anrainer nicht nur bei finanziellen Unterstützungen beraten, sondern auch wertvolle Arbeit im öffentlichen Raum leisten.

Gespräche in den Innenhöfen

So geht das Team rund um Martin Bernecker, den Leiter des Stadtteilzentrums Auwiesen, regelmäßig in die Höfe der Wohnanlagen und spricht mit den Bewohnern. "So erhalten wir einen guten Einblick in die Bedürfnisse. Die Leute sprechen mit uns über die Situation in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung", sagt Bernecker. Die Gespräche beschränken sich jedoch nicht nur auf die Wohnanlagen. Seit 2015 ist das Gemeinwesenzentrum am Wüstenrotplatz eingebettet.

Dort wurde unter anderem das Vorzeigeprojekt "Der Sprache Raum und Stimme geben", an dem mehr als 1500 Menschen teilgenommen haben, geplant. Aber auch verschiedene Vereine und Initiativen haben sich dort angesiedelt. Der Nimm-Bring-Laden, eine Kleidertauschbörse, ein Spieletreff und verschiedene Musik- und Tanzgruppen haben hier ihr Zuhause gefunden.

"Mit den verschiedenen Angeboten vor der eigenen Haustür sind die Stadtteilzentren ein wichtiger Begegnungsort", sagt Marie-Edwige Hartig, Grüne-Sozialsprecherin. Gleichzeitig will sie die Realisierung weiterer Stadtteilzentren, die der städtischen Sparpolitik zum Opfer gefallen sind.

Dass die Zentren gut ausgelastet sind, sagt auch Bernecker. Sein Team nimmt sich gerade, gemeinsam mit der Polizei und dem Ordnungsdienst, der Probleme zwischen Hundebesitzern und Ruhesuchenden im Wasserwald an. Unlängst wurde ein Picknick veranstaltet. "Wir wollen zu einem positiven Miteinander verhelfen. Das ist unsere Aufgabe."

