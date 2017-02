Wirte wollen Linzer Altstadt aufwerten

LINZ. Zusammenschluss: Mit gemeinsamen Getränke- und Werbeaktionen soll der Ruf der Fortgehmeile aufpoliert werden. Zur Debatte steht auch eine eigene Altstadt-Security.

Murat Korhan Bild: VOLKER WEIHBOLD

Vieles hat sich seit der tätlichen Attacke Anfang Oktober 2014 in der Linzer Altstadt, bei dem ein junger Kellner in der Hofgasse 14 lebensgefährlich verletzt wurde, getan. Verstärkte Polizeipräsenz und die Schließung zweier Lokale, die mitunter eine dubiose Klientel bedienten, haben die Atmosphäre in der Linzer Fortgehmeile in den letzten Jahren positiv verändert, sagt Murat Korhan.

Der Besitzer des Barok België – jenem Lokal, vor dem Kellner Marco R. schwer mit einer Flasche verletzt wurde – will weitere Akzente in dem einstigen Problemviertel setzen. Gemeinsam mit Altstadtwirten und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Erwin Fuchs will der Gastronom heute bei einem Treffen ein Konzept erarbeiten.

Eine Getränke-Aktion, die an einem bestimmten Tag in der gesamten Altstadt stattfindet, sowie ein gemeinsamer Werbe- und Onlineauftritt und eventuell eine eigene Security sollen wieder mehr Gäste anlocken. "Natürlich gibt es noch Zwischenfälle. Das passiert leider, wenn Alkohol im Spiel ist. Aber die Stimmung hat sich sehr positiv verändert. Und wir wollen, dass sich das weiter verbessert", sagt Korhan, der nach der Attacke das Lokal kurzfristig schließen, beinahe alle Mitarbeiter entlassen musste und mit finanziellen und psychischen Problemen haderte.

Der Vorfall sei längst Geschichte, aber nach jedem Zwischenfall würden die Altstadt-Gastronomen mit Einbußen rechnen. "Daher sind wir bemüht, einen frischen Wind, ein gutes Publikum hier her zu bringen", sagt der gebürtige Türke, der das Barok België erstmals im Herbst 2013 öffnete.

Altstadt soll nicht aussterben

Das Treffen sollen die Gastronomen auch nützen, um sich intensiv zu vernetzten. Die Altstadt und seine Lokalitäten sollen nicht aussterben. "Ich wünsche mir eine lebendige Fortgehszene und gefüllte Gassen", sagt Korhan, der Kellner Marco nach wie vor im Barok België eingestellt hat. Dem 22-Jährigen gehe es wieder gut. Aber eine Narbe im Gesicht und die Erinnerungen werden bleiben.

