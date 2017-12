Wirte wehren sich gegen „Oma-Epidemie“

Findige Ideen sollen Reservierungen, die im letzten Augenblick platzen, hintanhalten.

Gourmetkoch Christian Göttfried hat ein Mittel gegen leere Tische. Bild: Weihbold

Die „Oma-Epidemie“, oder wie Absagen in letzter Minute mit dem Vorwand, die Oma sei gestorben, genannt werden, nimmt auch in Linz zu. Der Ausfall würde bei 15 Prozent liegen, sagt Christian Göttfried, der mit Gattin Simone das nach ihnen benannte Restaurant in der Linzer Altstadt führt. Damit keine Tische leer bleiben, wird bei Gesellschaften ab sechs Personen einen Tag vorher angerufen, damit der Gast seine Reservierung bestätigt.

Er wolle nicht bis zu 80 Personen täglich abweisen und dann Tische leer haben, sagt Göttfried. Ist bestätigt reserviert, ist man kulant. Der Tisch wird bis zu eine Stunde lang aufgehoben:„Bei dem Stau in Linz sind Verspätungen an der Tagesordnung.“ Erstaunt war auch eine Dame, die vor Monaten im „by preslmayer“ in Linz für eine Familienfeier reserviert hatte, dass sich das Lokal telefonisch kurzfristig rückversicherte. Andere, wie die neue Bergdiele in Leonding, nehmen Reservierung per Internet entgegen und schicken einen Tag vorher eine Erinnerung. Das sind Tricks gegen leere Tische, die manchen nicht angenehm, aber aus Sicht des Wirtes verständlich sind. Brenzlig würde es, läge der Ball der Rückbestätigung beim Gast. Noch ist es Zukunftsmusik, dass der reservierte Tisch anderweitig vergeben wird, wenn man nicht vorher einen gemailten Link bestätigt.

