Wie viele Köpfe braucht die Linzer Stadtregierung?

LINZ. Abschaffung des Proporz-Systems: Diskussionsprozess startet wieder neu.

Die Hälfte der aktuellen Regierungsbank in Linz: Bürgermeister Klaus Luger (2.v.r.) mit seinen Vizebürgermeistern Christian Forsterleitner (SP), Detlef Wimmer (FP)und Bernhard Baier (VP) (v.r.). Bild: Weihbold

Für viele Bürger wäre es in erster Linie ein Zeichen, dass nicht nur bei ihnen, sondern auch "bei denen da oben" gespart wird. Für "die da oben" ist die Abschaffung des über Jahrzehnte gepflegten Proporzsystems aber mehr als nur eine Debatte über das Einsparen von Köpfen in der Stadtregierung oder im Gemeinderat.

Es geht – zumindest wenn man dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) zuhört – auch um die Art, wie in Zukunft Länder, Städte und Gemeinden regiert und entsprechend gestaltet werden können.

System braucht Perspektiven

"Wenn ein demokratisches System unter Druck ist, muss man ihm Perspektiven geben", sagte Luger zuletzt. Demokratiepolitisch sei es deshalb, wie berichtet, an der Zeit, sich von einem System zu verabschieden, dass zwar lange das Miteinander der politischen Kräfte förderte, es den (mittlerweile direkt) gewählten Bürgermeistern und ihren Parteien aber heute schwerer mache, Mehrheiten für die wichtigen kommunalen Angelegenheiten zu finden. Mit anderen Worten: Wenn in den Reihen der (derzeit) achtköpfigen Linzer Stadtregierung auch Opposition gemacht wird, dann kann das verzögernd wirken.

Entscheidender ist aber noch – nach Ansicht von Luger – das Bild, das damit nach außen transportiert werden könnte. Ein Empfinden der Bevölkerung, dass es egal sei, wen man "gewählt habe, weil am Ende ohnedies nichts herauskommen" würde", könne nicht im Interesse der Politiker wie auch der Parteien sein.

Gesprächsrunden in Linz

Die Diskussion um die Abschaffung des Proporzes ist weder neu noch wird sie schnell ein Ergebnis liefern. Dazu bedarf es rein rechtlich eines Weges, für den der Begriff steinig verharmlosend ist.

Bevor Linz um eine Änderung des Statutes beim Land Oberösterreich bzw. der Bundesverfassung in Wien bitten kann, braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtsenat. Diese Woche wird Bürgermeister Luger Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien führen, um "auszuloten, ob es die Chance auf eine Mehrheit für ein Gesamtkonzept gibt".

Die OÖNachrichten haben sich daher bei den anderen in der Linzer Stadtregierung sitzenden Parteien umgehört, wie sie zum Thema Abschaffung des Proporzes stehen. Diskussionsbedarf ist garantiert.

„Mehr Effizienz“

Die Freiheitlichen streben eine große und umfassende Reform an.

Ein schlankerer Gemeinderat und ein Stadtsenat, der von derzeit acht auf fünf Sitzen reduziert werden könnte – diese Eckdaten finden sich auch im „Reformpaket der politischen Strukturen“ der Linzer FPÖ. „Wir sind klar für die Abschaffung des Proporzes, doch dürfe nicht nur an ein paar Stellschrauben gedreht werden“, sagte FP-Vizebürgermeister Detlef Wimmer. Es müsse zu einer Effizienzsteigerung bei gleichzeitigem Sparen kommen. Auch die Opposition müsse aufgewertet werden.

„Unser Konzept ist umfassend“, so Wimmer. Das Einsparungspotenzial würde sich zwischen 2,2 und 4,3 Millionen Euro je Regierungsperiode bewegen. Man stehe der Diskussion offen gegenüber, die aber nicht oberflächlich bleiben dürfe.

„Sehr kritisch“

Die Volkspartei ist für Debatte über Verfassung nicht zu haben.

Über Reformen könne man immer reden, aber ein „parteipolitisches Herumdoktern an unserer Verfassung“ kommt für VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier nicht in Frage. Dementsprechend sieht die Linzer Volkspartei die aktuelle Diskussion „sehr kritisch“. Der Gemeinderat müsse auch in Zukunft oberstes Organ der Stadt sein und die Regierungsmitglieder wählen. Diese sollten nicht einfach vom Bürgermeister ernannt werden, der damit noch mehr Kompetenzen, als er jetzt schon hat, bekommen würde.

Für Baier ist gerade auf Stadt- oder Gemeindeebene eine breite Zusammenarbeit sinnvoll. Dass es eine solche in Linz gibt, zeige sich daran, dass 2016 94 Prozent der Beschlüsse in der Stadtregierung einstimmig gefasst wurden.

„Höchst an der Zeit“

Die Grünen sind für eine grundlegende Reform und nicht nur für kosmetische Maßnahmen

Eine Systemveränderung im Linzer Gemeinderat ist für die Grünen in den kommenden Jahren notwendig. Die Abschaffung des Proporzes sei höchst an der Zeit, sagte Klubobfrau Ursula Roschger. „Bei einer klaren Trennung zwischen Regierung und Opposition ergeben sich nicht nur Einsparpotenziale, es sind auch die politischen Verantwortlichkeiten eindeutig.“ Die Grünen sind für ein Regierungssystem, das von gewählten Mehrheiten gebildet wird. Damit gebe es mehr Transparenz für die Bürger, wer Regierung und wer Opposition sei.

Eine Verkleinerung der Stadtregierung von derzeit acht auf sechs Sitze sei als Folge der Umstellung vorstellbar. Für Roschger gilt es in den Gesprächen, sich jetzt auf ein Modell zu einigen, das für alle Fraktionen tragbar ist.

