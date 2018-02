Wie die Linzer ÖVP auf mehr als 7000 Mitglieder anwuchs

LINZ. Kurz-Effekt brachte 250 Eintritte, Baier bei Stadtparteitag bestätigt

Bernhard Baier: Achter Stadtparteiobmann der Linzer ÖVP in der Zweiten Republik. Bild: VOLKER WEIHBOLD

7118 Mitglieder – das scheint nicht gerade viel, gemessen an den gut 152.000 Wahlberechtigten, die in Linz leben. Trotzdem ist der Sprung über die 7000er-Grenze für die Linzer ÖVP ein Erfolg.

Ein Erfolg, den sie vor allem ihrem Bundesparteichef Sebastian Kurz zu verdanken hat. Der Hype um dessen Person und der Umstand, dass die ÖVP zur Kanzlerpartei aufgestiegen ist, hat der Linzer ÖVP in den vergangenen sechs Monaten 250 neue Mitglieder beschert.

Mehr Mitglieder und Engagierte heißt auch mehr Delegierte für den Stadtparteitag, der gestern Abend in der Raiffeisenlandesbank mit 400 Stimmberechtigten über die Bühne gegangen ist. Da stellte sich Bernhard Baier (42) zum zweiten Mal der Wahl zum Obmann. (Das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch aus.)

98,9 Prozent stimmten Anfang 2014, als Baier die Stadtpartei von Erich Watzl übernommen hat, für den Juristen. Auch heute, vier Jahre später, ist er als Obmann unumstritten, aber eine Scharte gilt es auszumerzen.

Ganz unten

Das Ergebnis der Gemeinderatswahl von 2015: Nur 20,1 Prozent stimmten damals für die ÖVP Damit fuhr Baier – er ist der achte Obmann der Stadtpartei – das schlechteste Ergebnis in der Zweiten Republik ein. Und das ist kein Ergebnis, mit dem ein Politiker in die Geschichte eingehen will. Zwar hat Baier in der Stichwahl gegen Klaus Luger (SP) mehr Stimmen geholt, aber die 20,1 Prozent schmerzen.

"Natürlich macht mich das nicht happy", sagt Baier. Aber 2021, wenn die nächste Gemeinderatswahl ansteht, werde die Sache anders aussehen. Da müsse ein kräftiges Plus eingefahren, die FPÖ wieder auf Platz drei verwiesen werden. Bis dahin will die Stadt-VP ihre Politik "konstruktiv, aber auch kritisch" anlegen. Also wie gewohnt. Positiv soll das neue Schlagwort rüberkommen, das man parteiintern kreiert hat: #lieblinzstadt.

Das ist die Liste der Stadtparteiobmänner in Linz seit der Gründung der ÖVP: Karl Mitterbauer (1945-1956), Theodor Pritsch (1956-1961), Karl Reichstetter (1961-1972), Carl Hödl (1972-1987), Kurt Budschedl (1987-1992), Wolfgang Stampfl (1992-2001), Erich Watzl (2001-2014), Bernhard Baier (seit 2014)

