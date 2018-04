Wie Linz auf den Zuzug der " jungen Alten" reagiert

LINZ. Bedarfspläne für Alten- und Pflegeheime werden überarbeitet, um die heute noch fitten Senioren in 20 Jahren versorgen zu können.

Eine gute Gesundheitsversorgung, ein breites Kulturangebot und schnell erreichbare Naturräume. Dies sind die Ansprüche, die die "Best Ager" – das sind fitte Frauen und Männer im Alter zwischen 60 und 75 Jahren – an ihren Alterswohnsitz stellen. Und weil sie in Linz all dies finden, ziehen sie vermehrt in die Landeshauptstadt, wie der Demografieforscher Bernd Seeberger aus Hall in Tirol im OÖN-Gespräch festgestellt hat.

Und während die "jungen Alten" zuerst einmal ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind ("sie sind sehr konsum- und qualitätsorientiert", so Seeberger), stellen sie für ihre neue Heimatstadt langfristig aber auch eine Herausforderung dar. Denn in 15 bis 20 Jahren, wenn die heute 60-Jährigen dann 80 Jahre und älter sind, "werden sie auf fremde Hilfe angewiesen sein und jemanden brauchen, der sie daheim oder im Pflegeheim versorgt", sagt Seeberger. Ein Umstand, auf den die Stadt reagieren müsse, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und fordert eine Überarbeitung der Bedarfs- und Pflegeprognose für Altenheime, die 2017 erstellt worden ist.

Neue Prognose in Planung

Genau das habe sie ohnehin geplant, sagt Sozialreferentin, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Ende heurigen Jahres, "wenn wir dann über einen längeren Zeitraum beobachtet haben, wie sich der Wegfall des Pflegeregresses und der Wegfall der Seniorenresidenz Kursana tatsächlich auswirken", werde eine neue Prognose erstellt. Und da, so Hörzing, werde auch die aktuelle Bevölkerungsentwicklung eingearbeitet.

Etwa, wie viele Menschen über 60 oder 70 Jahren heute in Linz leben und was das für den Pflegebedarf in 15 oder 20 Jahren heiße. Faktum sei, so Hörzing, dass die 24-Stunden-Pflege immer stärker nachgefragt werde und viele Betagte möglichst lange daheim und nicht im Heim betreut werden möchten.

Baier will zudem Altersforscher Seeberger nach Linz einladen, damit dieser im Sozialausschuss seine spannenden Forschungsergebnisse darlege. Etwa, dass die öffentliche Hand bei der Altenpflege noch mehr gefordert sein werde, weil die innerfamiliäre Pflegebereitschaft nachlasse und die heutigen Jungen nicht selbstverständlich die Betreuung der Eltern übernehmen würden.

