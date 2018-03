"Werden auch in der nächsten Saison voll angreifen"

LINZ. Der BSC 70 Linz 2 feierte in der Badminton-Landesliga den dritten Titel in Folge. Motivationsprobleme gibt es nicht.

Den Damen und Herren des BSC 70 Linz 2 gelang der Titel-Hattrick. Bild: BSC

Es war ein echter Schlagabtausch, der den BSC 70 Linz 2 zum Meister der Badminton-Landesliga machte. Beim Auswärtsspiel in Ohlsdorf führten die Linzer bereits 4:2, mussten am Ende aber mit einem 4:4-Unentschieden die Halle verlassen.

Einen Punkt bekommt man in der Landesliga für das Antreten zum Spiel, zwei für ein Unentschieden. Diese zwei Punkte reichten schließlich für den dritten Meistertitel in Folge. Das souveräne 8:0 am Dienstagabend gegen Traun war nur noch die Krönung einer perfekten Saison. Keines der zehn Ligaspiele ging verloren.

"Wir haben ein großes Kollektiv. Jeder kann für jeden einspringen und die volle Leistung bringen", verrät Christoph Horejs-Kainrath das offene Geheimnis des Erfolgs. Nach dem Sieg gegen Traun knallten in der Halle die Sektkorken, an einen Aufstieg in die zweite Bundesliga denkt aber niemand.

"Wir haben bereits eine Mannschaft oben, die gut im Mittelfeld platziert ist und ein Aufstieg geht leider ziemlich ins Geld", sagt Horejs-Kainrath. Geld, das für den Badminton-Sport kaum da ist. "Wir führen da schon ein bisschen ein Schattendasein", sagt der frischgebackene Landesmeister.

"Das wird nicht langweilig"

Auch im Nachwuchs laufe es nicht so, wie man es sich für den Sport wünscht. Motivationsprobleme habe man deswegen aber nicht. "Wir werden auch in der nächsten Saison voll angreifen. Der Spaß am Spiel ist groß und langweilig wird ein Meistertitel ja ohnehin nicht", sagt der 39-Jährige.

Für den BSC 70 Linz 2 war es insgesamt bereits der 16. Meistertitel in der oberösterreichischen Landesliga.

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



