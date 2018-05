Wer in Linz grillen will, sollte Grillplätze finden

LINZ. Neos und Grüne sind für ein verbessertes Angebot.

In St. Margarethen ist das Grillen zu bestimmten Zeiten erlaubt. Bild: Weihbold

Im Sommer wird gegrillt. Das liegt an der Jahreszeit. Wer keinen eigenen Garten hat, muss an öffentlichen Plätzen grillen. Und das führt, wie am Pleschinger See oder in St. Margarethen zu Problemen mit Anrainern, wenn zu viele Menschen auf einmal Rauchzeichen geben. Was also tun? Mehr Grillplätze in der Stadt anbieten. Das wollen zumindest die Neos und die Grünen und stellen im nächsten Gemeinderat entsprechende Anträge.

Unbefriedigend sei die derzeitige Situation, so Neos-Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler. Ohne Garten gebe es kaum Möglichkeiten in Linz, um gemeinsam mit Familie und Freunden der Grill-Leidenschaft zu frönen. Die Politikerin will deshalb ein "Grillraumbewirtschaftungkonzept" erstellen lassen, bei dem die Bevölkerung eingebunden wird. Dabei will sie auf das "Know-how jener Linzer Bevölkerungsgruppe" zurückgreifen, "die aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds besonders gerne öffentliche Grillplätze nutzen".

Auch die Grünen sind dafür, Grillen zu ermöglichen, wobei auf die Anrainer Rücksicht genommen werden müsste. "Wir brauchen Plätze, an denen das Grillen möglich ist, ohne dass Anrainer beeinträchtigt werden", sagt Klubobfrau Ursula Roschger. Eignen würden sich zum Beispiel Bereiche beim Pichlinger See, im Winterhafen oder auf der Linzer Seite auf Höhe der ehemaligen Eisenbahnbrücke.

Öffentliches Grillen ist in Linz aktuell nur am Donaustrand in St. Margarethen erlaubt, allerdings nur von 10 bis 14 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr und das auf einer verkleinerten Zone. Den Anrainern wäre das Grillen an einem Streifen entlang der Donau lieber. Dann würde der Rauch wegziehen. (rgr)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema