Wer außer Oedt? OÖ-Liga hat einen klaren Favoriten

LINZ. Meisterschaft startet am Freitag: Donau Linz hat vor erstem Spiel Verletzungssorgen – Edelweiß will in den "Top Ten" bleiben.

Nach dem Herbstmeistertitel will ASKÖ Oedt (im Bild Radovan Vujanovic, l.) auch im Frühjahr vorne bleiben. Bild: Foto Lui

Als absoluter Top-Favorit startet Winterkönig Oedt am Samstag bei Bad Ischl (15 Uhr) in das Frühjahr. Mit der Verpflichtung von Sinisa Markovic von Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz hat das Team von Trainer Christian Mayrleb in der Winterpause für den Titelkampf noch einmal aufgerüstet. Trotzdem will Sportchef Stefan Reiter von einem Alleingang nichts wissen: "Für uns spricht der Punkte-Vorsprung. Aber auch Wallern und WSC/Hertha Wels haben noch Chancen."

Vor allem vom ersten Verfolger Wallern hat der 57-Jährige großen Respekt: "Wallern ist richtig gut aufgestellt. Die Meisterschaft wird für uns kein Selbstläufer." Donau Linz hat vor dem Auftaktspiel gegen WSC/Hertha Wels (Samstag, 15 Uhr) Verletzungssorgen: Top-Torjäger Radek Gulajev fehlt aufgrund einer Bauchmuskelzerrung bereits seit sechs Wochen. Auch der gesperrte Christoph Prandstätter und der noch nicht fitte Roman Hintersteiner werden gegen die Welser nicht dabei sein.

Edelweiß Linz hat laut Sportchef Didi Mirnegg einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel. In der Auftaktpartie am Freitag auswärts gegen den FC Wels (19 Uhr) will das Team von Trainer Christian Stumpf Revanche für die 1:2-Heimniederlage im Herbst nehmen. Das letzte Duell gewann Edelweiß in der Halle. Der Sieg bedeutete den Titel "Hallenkönig der OÖ-Liga".

OÖN-Prognose

ASKÖ Oedt: Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen.

Die Linzer sind in der Winterpause durch Neuzugang Sinisa Markovic noch stärker geworden. Der Titel ist dem Mayrleb-Team nicht zu nehmen. SV Wallern: Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer.

Erfolgstrainer Thomas Sageder ging im Winter zu Blau-Weiß Linz – außerdem fehlt den Trattnachtalern im Kampf um die Meisterschaft ein Top-Stürmer. WSC/Hertha Wels: Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen.

Sieben Punkte Rückstand auf Oedt sind zu viel. Der Vize-Meister könnte sich aber ausgehen. FC Wels: In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison.

In der Messestadt träumt man vom Aufstieg. In dieser Spielzeit wird es wieder nicht klappen. Vielleicht nächste Saison. Donau Linz: Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich.

Können die Kleinmünchener die starke Herbst-Performance bestätigen? Ein Top-Fünf-Platz ist möglich. ASK St. Valentin: Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können.

Der Aufsteiger hat sich in der neuen Liga gut zurechtgefunden, wird ein sorgenfreies Frühjahr spielen können. SV Bad Ischl: Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l

Mit dem Abstieg wird das Jaschinski-Team nichts mehr zu tun haben – für weiter vorne reicht es aber auch nicht.l Union Weißkirchen: Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren.

Die Zebras verloren im Winter mit Klausriegler das Top-Talent – dafür will man den Gegner auf dem top-modernen neuen Kunstrasenplatz das Fürchten lehren. Union Edelweiß Linz: Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein.

Die launische Diva tankte mit dem Sieg beim OÖ-Hallencup Selbstvertrauen. Dieses Team müsste im oberen Drittel dabei sein. SV Gmunden: Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen.

Trifft Torjäger Richard Veverka wieder nach Belieben, könnte die Brandstätter-Elf Plätze gutmachen. SV Grieskirchen: Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich.

Die Trattnachtaler haben sich in der Winterpause gut verstärkt – ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich. SV Micheldorf: Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib.

Beim Liga-Dino hängt im Kampf um den Klassenerhalt alles an Lebensversicherung Mathias Roidinger. Die Personalsituation wurde im Winter wieder besser, die Kremstaler schaffen den Liga-Verbleib. Union Perg: Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab.

Der Star der Mühlviertler ist Coach Willi Wahlmüller. Mit dem Trainer-Fuchs steigt Perg trotz fehlenden Torjägers nicht ab. Junge Wikinger: Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen.

Die Innviertler müssen aufpassen, nicht am Ende den Gang in die Landesliga antreten zu müssen. ASV St. Marienkirchen: Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng.

Mit Kriegner und Kitzmüller kamen im Winter zwei Kicker, die offensive Qualität mitbringen. Trotzdem wird es ganz eng. FC Andorf: Trainer-Oldie Edi Kirschner soll das Schlusslicht retten. Die Tendenz geht Richtung Landesliga.

