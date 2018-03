Wenn ein Mühlviertler Weltenbummler über seine Heimat spricht

SCHENKENFELDEN/LINZ. Rudolf Gossenreiter hat 70 Länder bereist – In Linz spricht er über seine Heimat, das Mühlviertel, das für ihn zu den schönsten Regionen der Welt gehört.

Rudolf Gossenreiter Bild: privat

Rudolf Gossenreiter (Spitzname Mukti) hält es nicht lange an einem Ort aus: Rund 70 Länder hat der gebürtige Schenkenfeldner schon bereist, in seine Heimat, das Mühlviertel, kehrt er aber immer wieder gerne zurück.

„Es gibt nur wenige Gebiete auf unserer Erde, die so vielfältig und abwechslungsreich sind wie das Mühlviertel“, sagt einer, der zahlreiche Vergleichswerte hat. Seit 30 Jahren fährt er mit seinem VW-Bus „Ganesha“ um die Welt – meistens um zu Helfen. So baute er beispielsweise eine Schule in Pakistan auf und verteilte hunderte Brillen an sehschwache Menschen.

Über die Erfahrungen, die er rund um den Globus gemacht hat, berichtet Gossenreiter immer wieder in Vorträgen. Am 23. März (19:30 Uhr) kehrt er auf der Bühne quasi zu seinen Wurzeln zurück. Im Volkshaus Dornach spricht der Abenteurer über sein „kleines Paradies zwischen Donau und Böhmerwald“.

Rudolf Gossenreiter mit seinem VW-Bus „Ganesha“ Bild: privat

In einer Bilderreise will er dem Publikum die Erfolgsgeschichte des Mühlviertels, die vor mehr als 800 Jahren mit mühevollen Rodungsarbeiten begonnen hat, näher bringen. „Lange Zeit galt das Mühlviertel aufgrund der kargen Böden, des rauen Klimas und der geografischen Randlage als arm und rückständig. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Landstrich allerdings zu einer kraftvollen und selbstbewussten Region entwickelt“, so Gossenreiter.

Heute könnten die als ehrlich, fleißig und robust geltenden Mühlviertler zurecht stolz auf ihr Land, ihre Kultur, ihre Bräuche und ihr gelebtes Miteinander sein, ist sich Gossenreiter sicher.

Tipp: Mühlviertel-Vortrag am 23. März um 19:30 Uhr im Volkshaus Dornach und am 5. April um 18 Uhr im MÜK in Freistadt

www.rudolf-gossenreiter.at

