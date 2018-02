Wein und Genuss im Design-Center: Fünf OÖN-Tipps für Feinschmecker

Freikarten für die Wein&Genuss in Linz gewinnen!

Zu Beginn des neuen Jahres wird Linz zum Brennpunkt der Wein- und Genusskultur: Vinaria, Österreichs führende Weinzeitschrift, bringt am 16. und 17. Februar 2018 über 100 Winzer und zahlreiche Feinkostproduzenten ins Design Center. Der Name des geschmackvollen Events: WEIN & GENUSS Linz.



Über 100 Winzerinnen und Winzer aus allen österreichischen Weinbauregionen sowie renommierte Winzer aus dem Ausland werden im Design Center Linz ihre Kostbarkeiten kredenzen. Die Namen der Teilnehmer werden Weinfreunde mit der Zunge schnalzen lassen: „Mr. Kalmuck“ Franz-Josef Gritsch (Mauritiushof, Spitz, Wachau) ist dabei, ebenso die Rotwein-Spezialisten vom Weingut Krutzler (Deutsch-Schützen, Eisenberg), die Familie Leth (Fels, Wagram) wird mit ihren Grünen und Roten Veltlinern aufwarten, das Familienweingut Sepp Dockner (Höbenbach, Kremstal) kommt mit gewohnter Power vom Göttweiger Berg, das Weingut Ernst Triebaumer (Rust) wird zeigen, was es zu einem der besten des Landes macht, und die Domäne Wachau gibt Einblicke in die Vielfalt und Innovationskraft der berühmten Region an der Donau. Die Wachau von einer anderen Perspektive erleben die WEIN & GENUSS Linz-Besucher bei den Vingustatio-Winzern, die ihre Betriebe alle am Wachauer Südufer haben und eine neue, frische Ergänzung zu den traditionsreichen Weingütern des Nordufers bilden.



Wer Weine aus der Wachau, dem Wagram oder Kremstal mit anderen österreichischen Anbaugebieten direkt vergleichen will, der hat auf der WEIN & GENUSS Linz beste Gelegenheit dazu: Winzer des Weinlands Steiermark präsentieren ihre typischen, trockenen, fruchtigen Weine, die Thermenregion südlich von Wien wird mit ihrer Vielfalt und gebietstypischen Traditionssorten aufwarten. Auch über die Staatsgrenzen wird bei WEIN & GENUSS Linz geschaut. Erwin Goldfuss, Vinaria-Herausgeber und Veranstalter der Fachmesse: „Wir freuen uns, dass wir wieder das Weingut La Spinetta aus Italien für Linz begeistern konnten und damit dem Linzer Publikum Weltklasseweine aus dem Piemont bieten können.“



Damit all diese Spitzenweine den würdigen Rahmen erhalten, braucht es auch das entsprechende Glas: Verkostet wird bei WEIN & GENUSS Linz ausschließlich aus edlen Zalto-Gläsern der Denk’Art-Serie. Bestes Wasser dazu kommt von Gasteiner, eines der hochwertigsten Mineralwässer der Welt. Und nicht nur an Wein, Wasser und Glaskultur erkennt man, dass es sich bei WEIN & GENUSS Linz um ein High-Class-Ereignis handelt: Mit Porsche als „official car“-Partner sowie einer Präsentation und einem Schauatelier von Augarten Wien präsentiert sich der Event auch auf anderen Gebieten auf Top-Niveau.



Den Genuss perfekt machen kulinarische Schmankerln aller Art: Ofenfrische Backwaren von Resch & Frisch, Chutneys von LANGENLOISER Eingelegtes & Eingemachtes, Bierspezialitäten der Brau Union, Deluxe-Streetfood-Kreationen von Foodbar one by Sigi Goufas, Speisen für den kleinen Hunger von DoN Catering und einiges mehr.



