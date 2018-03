Warum Linz österreichweit die Stadt mit den meisten Breakdancerinnen ist

LINZ. Seit neun Jahren fördern zwei Linzerinnen gezielt Mädchen in dieser Burschendomäne.

Burschen aufgepasst: Diese Damen sind als Gegnerinnen beim "Battle" ernst zu nehmen. Bild: Joel Teodoro

"98 Prozent Burschen, zwei Prozent Mädchen." Das, sagt Silke Grabinger, ist das übliche Geschlechterverhältnis im Breakdance. Und sie muss es wissen. Immerhin ist die 36-jährige Linzerin nicht nur anerkannte Tänzerin und Choreographin, sie war vor 20 Jahren – als damals 16-Jährige – auch das erste Mädchen, das sich beim "Battle of the year", der internationalen Olympiade des Breakdance, mit ausschließlich männlichen Kollegen gemessen hat.

Doch zurück nach Linz. Hier ist das Geschlechterverhältnis umgedreht, hier haben die Mädchen die Vorherrschaft in dieser männlich dominierten Tanzart übernommen. "52 Prozent Mädchen, 48 Prozent Burschen", sagt Grabinger. Damit sei Linz österreichweit die Stadt mit den meisten Breakdancerinnen.

Und das kam nicht von ungefähr, sondern ist gezielter Arbeit geschuldet. Gemeinsam mit Magdalena Schlesinger (37), so wie sie eine begeisterte Breakdancerin, hat Grabinger vor neun Jahren den "B-Girl Circle" gegründet. Ein Projekt, das gezielt Mädchen an Breakdance heranführen will.

Denn Breakdance, so Schlesinger, sei mehr als einfach nur ein Tanz. "Hier musst du mutig, selbstbewusst und kreativ sein." Mutig und selbstbewusst, weil man seinen Raum erkämpfen und füllen müsse. Kreativ, "weil hier nicht einfach nach Vorgaben getanzt wird, sondern weil du deinen eigenen Stil erarbeiten musst". Was mit dem Tanz zum Ausdruck gebracht werden soll, ist Sache des Einzelnen.

25 Mädchen und Frauen zwischen fünf und 37 Jahren sind es, die sich jeden Freitag um 17 Uhr in der Da Vinci Mittelschule in der Jahnstraße in Urfahr treffen und gemeinsam tanzen.

Weil es Mädchen "stark und selbstbewusst macht" hat Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) "B-Girl Circle" von Anfang an gefördert. Die große Auszeichnung gibt es nun am Donnerstag, wenn den Breakdancerinnen der heurige Frauenpreis der Stadt Linz überreicht wird.

