Vorab getestet: Der "SkyFall" am Urfahranermarkt

LINZ. Am Samstag beginnt der Urfahrmarkt. Die OÖN testeten die neueste Attraktion: den 80 Meter Freifallturm.

Zugegeben: Die Aussicht über Linz ist atemberaubend. Doch noch schneller bleibt die Luft weg, wenn es 80 Meter im freien Fall nach unten geht. Und genau das passiert bei einer Fahrt mit dem "SkyFall", dem höchsten mobilen Freifallturm der Welt. Die Münchner Schaustellerfamilie Goetzke präsentiert sich mit genau diesem am diesjährigen Urfahraner Frühlingsmarkt. Einen Tag bevor es offiziell losgeht durften die OÖNachrichten die wilde Fahrt testen.

Video: Die Premierenfahrt

Höhenangst sollten Besucher nicht haben, ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit ist ebenso von Vorteil wenn es darum geht, die knapp zweiminütige Fahrt in vollen Zügen zu genießen. Denn während es in angenehmen Tempo nach oben geht, dreht sich die Gondel auch mehrere Male. Und was von unten bereits hoch aussieht, ist über den Dächern der Stadt noch imposanter. Adrenalinsuchenden wird dabei vor allem ein spektakulärer Blick über Linz geboten. Diesen genießt auch Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), der bei der Pressefahrt Selfies knipst. "Ein toller Blick", sagt er während sich die offene Gondel immer weiter nach oben dreht.

Steigende Nervosität

Doch auch Baiers Lachen, der neben Anke Merkl, Abteilungsleiterin Wirtschaft und EU sitzt, wird ab der Hälfte der zurückgelegten Strecke nervöser. "Hauptsache, Sie machen Fotos, denn ich trau mich nicht mehr", sagt er zum Videojournalisten der OÖNachrichten, der zu seiner rechten sitzt. "Aber bitte, schaut euch das an. Ist das ein Hammer".

Nachdem Marktreferent Baier aussteigt, geht es - diesmal mit regulärer Geschwindigkeit - wieder nach oben. Und mit jedem Meter steigt der Adrenalinspiegel, während das Herz ein Stück weiter nach unten rutscht. Die Beine baumeln mittlerweile knapp 80 Meter frei über dem Boden, als der "SkyFall" eine letzte Aussichtsrunde dreht. Dann bleibt er stehen. Die Nervosität steht allen Fahrenden ins Gesicht geschrieben und leise "Jetzt gehts gleich los" Sager sind zu hören. Plötzlich kommt ein Ruck und es geht im freien Fall schnell nach unten. Auf halbem Weg versagt die Stimme, die Knie sind weich beim Aussteigen.

Hohe Sicherheitsstandards

Dennoch: Ein Gefühl von Unsicherheit kam keinen Moment lang auf. Die Gurte sitzen eng und alle "Probefahrer" - inklusive der 160 Zentimeter großen OÖNachrichten Redakteurin - blieben während des Falls fest sitzen. "Der SkyFall wird ohne Strom betrieben. Für maximale Sicherheit sorgen die Magnetbremsen, welche ab rund 30 Metern Höhe einsetzen", sagt Michaela Goetzke. Eine Mindestgröße von 140 Zentimetern ist für die Fahrt dennoch vorausgesetzt.

Sollte jemand nach der ersten Runde - eine Fahrt inkludiert das zweimalige "Runterfallen" - kein weiteres Mal dem Adrenalinschub hingeben wollen genügt ein Handzeichen. "Dann lassen wir die Leute selbstverständlich aussteigen, bevor wir die Fahrt fortsetzen", sagt Goetzke.

Der "Skyfall" befindet sich neben dem Informationsstand auf dem 60.000 Quadratmeter großen Marktgelände. Eine Fahrt kostet sechs Euro und dauert insgesamt knapp mehr als vier Minuten.

