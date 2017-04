Von neun geplanten Rad-Hauptrouten nach Linz sind sieben noch unkonkret

LINZ. Severin Mayr (Grüne) sieht hohes Radfahrpotenzial von 30.000 bis 50.000 Wegen täglich.

Zwischen Linz und Puchenau ist die Radhauptroute zumindest einmal festgelegt. Eine Ausnahme. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Radverkehrsanteil von 7,2 Prozent (Linz) und 5,2 Prozent (Oberösterreich) zeigt eines deutlich: Es gibt viel Luft nach oben.

Dessen ist sich die Politik auf Stadt- wie auf Landesebene bewusst. Doch um den Anteil der Radfahrer am Alltagsverkehr zu erhöhen, braucht es Förderung. Nicht finanziell, sondern baulich. Sonst rückt das Ziel, den Radfahranteil bis 2021 zu verdoppeln, in weite Ferne, ist Severin Mayr, Verkehrssprecher der Grünen, überzeugt.

Zumal gerade auch innerstädtisch das Rad eine echte Alternative wäre, um dem täglichen Stau zu entgehen. Bei täglich 520.000 Wegen der Linzer Wohnbevölkerung wird das tägliche Potenzial mit 30.000 bis 50.000 Wegen geschätzt, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten.

Stimmt das Angebot, wird auch die Nachfrage größer. So gesehen war die im "Landesverkehrskonzept 2015 – 2025" vorgesehene Festlegung von neun Radhauptrouten aus den Umlandgemeinden nach Linz ein Hoffnungsschimmer.

Doch die Umsetzung der Radhauptrouten gestaltet sich schwierig. Die Hauptrouten von Gallneukirchen, von Enns sowie von St. Florian nach Linz werden erst dann einer Detailplanung unterzogen, wenn die "Maßgabe der personellen sowie finanziellen Mittel erfolgt ist", wie es in einer Anfragebeantwortung von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) an Mayr heißt.

Für die Radroute "Haselgraben" wird noch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis geprüft. Dann erst wird entschieden, ob und wie weitergeplant wird. Für den Radweg von Pasching bzw. Leonding nach Linz will das Land (wie auch die Stadt) das alte Gleis der Linzer Lokalbahn bis zum Hauptbahnhof als Radweg nutzen. Hier laufen Gespräche. Ausgang: offen.

Zwischen Linz und Puchenau wird der Radweg am Treppelweg geführt und dann an den bestehenden Donauradweg angeschlossen, was in Puchenau viele Gegner hat. Wie es Richtung Ottensheim weitergeht, ist laut Steinkellner eine "längerfristige Planung". Verwunderlich ist, dass in der Liste auch noch die Hauptradroute Wilhering – Linz enthalten ist. Hier seien die Planungen abgeschlossen, es fehle nur noch der wasserrechtliche Bescheid. Wiederholt war aber auch schon von Steinkellner wie auch vom Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) zu hören, dass dieser Radweg keinen Sinn mehr mache. "Er ist politisch tot", versteht auch Mayr nicht, warum daran festgehalten werde.

Somit gibt es nur eine Radroute, die bereits realisiert wurde (Traun/Marchtrenk – Linz im Zuge der Straßenbahnverlängerung) und eine, für die heuer der Baubeginn angestrebt wird (St. Georgen/Gusen – Steyregg – Linz).

